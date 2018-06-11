熊仔拒玩糞Game避談李優情

2018年06月11日 04:10 中國時報 尤嬿妮 、林彥君 報導、林彥君

葛仲珊將第三度在金曲獎頒獎典禮舞台上表演。

大支、熊仔及MC Hotdog熱狗等歌手10日舉辦「Peace？零皮草」演唱會，熊仔被爆曾與歌壇新人李優交往，女方靠他牽線唱片公司出道，為了不影響演藝事業，李主動提分手，熊仔昨表示「那是不實報導」：「這些假新聞、八卦都是短暫的炒作，我當下很想寫歌回應，但又覺得回應的話，是在陪大家玩這場糞Game（劣質遊戲），我對糞Game沒興趣！」

李優日前在活動表示欣賞熊仔有才華且善良，他昨笑回：「謝謝！」至於她否認兩人曾交往，表示兩人僅是「好朋友」，熊仔昨沒把話說死，「如果大家對我的私生活有興趣，歡迎聽我的音樂，我把感受都放到音樂裡了，你們要找就去裡面找。」被追問現在是否單身？熊仔也未正面回應，「我不想再講這個」。

熊仔今年以〈買榜〉入圍金曲獎最佳單曲製作人，23日頒獎典禮當天，他除了以入圍者出席，還將與葛仲珊、BOXING的葛西瓦及麻吉弟弟同台表演。聊起入圍心情，熊仔開玩笑說：「其實我沒什麼感覺。」透露公布名單時，他正與典禮主辦單位討論表演內容，卻意外收到恭喜訊息。

參與零皮草演唱會

大支籌備「Peace？零皮草」演唱會半年，盼推廣尊重生命概念，日前在臉書炮轟其他國家為了利益與台灣斷交，他笑說：「刷一下存在感而己，本來想寫首歌（關於外交），但最近太忙，籌備活動又要做歌。」

(中國時報)