劉子千 買良心蕉救蕉農

劉子千在花蓮發現無人攤位賣香蕉，跟進搶救蕉農。

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中國時報
報導

香蕉盛產導致價錢崩盤，嚴重影響蕉農生計，目前因拍攝新戲《種菜女神》而長住花蓮的劉子千，日前發現當地有幾處神祕的無人攤販賣香蕉，詢問經紀人後，原來那些攤位完全是顧客用良心來買東西，現場沒有老闆、沒有標金額，端憑自己想要拿多少、就付多少，所以他日前特地下車選其中一攤，買了幾根香蕉、自動投錢，為蕉農盡一份心力。

劉子千說，香蕉是非常好的水果，運動完後吃香蕉可以強化肌力、補充熱量，又不會有其他水果的糖分，也方便食用，是很好的運動補給品，他聽說最近蕉農因香蕉滯銷苦不堪言，真心鼓勵大家多多吃香蕉。

181公分高的劉子千，年初靠著運動與意志力瘦了15公斤，為了維持70公斤的身材，他在花蓮拍戲期間幾乎得空就去跑步運動，日前去鯉魚潭跑步，經紀人笑說：「他跑步時，我搭船遊湖，結果他跑完兩圈，我遊湖一圈還沒遊完。」

甄珍肩痛動手術

劉子千因拍戲Long stay花蓮好幾個月，影后媽媽甄珍日前一人去榮總看診，他透過經紀人表示，媽媽過去經常肩膀痛到無法入眠，原以為是五十肩，醫生做完超音波檢查才發現是肩膀嚴重鈣化，因而動了小手術。

此外，甄珍的左眼之前長針眼，後來發現根還在裡面且有了小結石，醫生說要開刀挖出，但她擔心危險及影響生活，暫時不處理。她日前強忍身體不適帶著粽子和豬腳等一堆食物前往花蓮探班，果然母愛真偉大。

(中國時報)

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