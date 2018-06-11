吳慷仁辦案 陷冰火九重天

2018年06月11日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

第20屆台北電影節9日售票，《范保德》、《後來的我們》、《小偷家族》和《引爆點》都在1小時內完售，其中《後來的我們》已在Netflix放映，仍有不少影迷搶看大銀幕，閉幕片《引爆點》主角吳慷仁目前正在香港拍戲，感謝近600名粉絲熱情支持，回憶起拍攝時也被中南部的太陽熱情招呼，但他除了常常溼身辦案，還有場戲被困在攝氏零下20度的冰庫，他笑言：「根本就是『冰火九重天』的遭遇！」

吳慷仁表示在豔陽天拍冰庫戲彷彿洗三溫暖，但同場戲演員陳以文稱讚他「老神在在」，反而是陳以文看到劇本時「很剉」，「冷到演員記台詞會卡住，腦袋都凍住了！導演交代的動作、要做的事根本記不得！」幸好工作人員非常照顧演員，雖然陳只在內拍10多分鐘，還是為他備好熱水和外套。

香港拍片像個新人

吳慷仁8日在港拍攝第1場戲，他已是金鐘、北影影帝，卻形容自己像沒演過戲的新人獻出處女作：「吃到了香港的第一個飯盒，講了第一句廣東話台詞，什麼都是第一次，其實很感動，就是種回到原點的感覺。」由於路邊另個劇組中有鄭伊健，他當場變成迷弟：「OMG！真的是偶像來著，少女心了我！」北影於前日銷售一空的電影票還有《幸福路上》、《誰先愛上他的》、《烏鴉燒》和《海人魚》，影展將於28日開跑。

(中國時報)