謝佳見：談戀愛傷神容易老

2018年06月11日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

來台發展5年多的謝佳見，14日將過39歲生日，他10日舉辦《回家見》生日同樂會與粉絲同歡。即將邁入不惑之年的他自稱單身多年，「還沒結婚前，都要說我是空窗期，這樣才有行情。」如何排解寂寞夜？他舉出左手轉來轉去搞笑回：「我有手！」坦言也會看「愛情動作片」，「這很正常，畢竟我都一大把年紀了，前幾天才剛跟狗女兒Uni一起看過。」

年屆40，謝佳見坦言有點憂鬱，連好友曾之喬都取笑他：「你都年紀一大把了，體力還不錯，可以熬夜！」但他慶幸自己心態年輕，且固定運動，所以身材、體能上不輸給小鮮肉。

自認像基努李維

但他認為談戀愛傷神，容易讓人老，「每一次談完戀愛就覺得老了好多，因為戀愛是互相成長的過程，一定有很多摩擦，加上我是較多愁善感的人，會想太多、自我糾結，所以現在都在拍戲時談戀愛。」

他坦言有定時去醫美雷射除斑，但不擔心皺紋愈來愈多，「我以前就覺得像梁朝偉一樣的魚尾紋很有魅力，終於等到了。」他被媒體發現這回露面超像賀軍翔，他說剛出道時就有人說過，其實他爸爸更像，但他自認更像基努李維。

生日會上，他與粉絲話家常、玩遊戲，還唱了三首歌，令粉絲們又驚又喜。謝慶生的同時也不忘公益，將生日會盈餘全數捐給「財團法人流浪動物協會」，並號召粉絲共襄盛舉，認購愛心飼料，送愛給流浪動物。

(中國時報)