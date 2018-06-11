初夏北海道七彩花海迎客

2018年06月11日 04:10 中國時報 徐力剛 （日本北海道傳真） 報導（日本北海道傳真）

名店「北之富士-櫻屋」相撲火鍋，匯集海鮮與時蔬精華。（徐力剛攝）

粉紅地毯遍布「瀧上芝櫻公園」，帶領旅人走入童話中異想世界。（徐力剛攝）

園內固定時段舉行「北極熊」餵食秀，現場大小朋友驚呼連連。（徐力剛攝）

秋季楓紅染盡山間，搭乘「層雲峽·黑岳纜車」鳥瞰大自然奇景。（層雲峽·黑岳纜車提供）

在春夏交際尋訪道北，淡粉色芝櫻沿山坡覆蓋大地，七彩鬱金香田羅列，更可與野生動物來場邂逅初體驗。有人說北海道猶如歐洲縮影，但大和民族特有的細緻感，將這片土地調和出純粹、優美的日式風格，旅人在此回歸初心，以美景、美食療癒身心。

追尋花海足跡可前往「瀧上芝櫻公園」，宛如粉紅地毯芝櫻與蔚藍天空、蔥鬱白樺樹，交織出花卉伊甸園。芝櫻並非櫻花，是一種草本植物，「芝」在日文中是蔓生野草之意，其花朵神似櫻花而得名，每年5月中旬至6月上旬，10萬平方公尺盛開花田，絕美景致令人神往。

200種鬱金香綻放

世界最大芝櫻花海坐落北海道瀧上町。產自北美芝櫻有耐寒、根部入土深的特性，象徵生命強韌，在光影交疊中幻化粉紅、紫、桃紅色澤，令人目不轉睛。賞花之際再來個人氣甜品「芝櫻霜淇淋」，入口花香直衝腦門，綿密口感繚繞舌尖。

沿花田小路步行，奼紫嫣紅「上湧別鬱金香公園」栽種約200種鬱金香，七彩色澤有「魔幻之花」美稱，登上風車瞭望台鳥瞰花海，別有一番滋味。旅客也可在「挖掘鬱金香體驗區」享受親子天倫時光。

車行登高進入大雪山國立公園，來到雙向對開、擁有51年歷史，全長1650公尺的「層雲峽·黑岳纜車」，自層雲峽站至黑岳站約需7分鐘，自然景觀四季分明，秋楓時節更是吸睛勝境。鄰近的「銀河·流星瀑布」名列日本瀑布百選，傳說中是一對不被祝福的戀人，化作相鄰2座瀑布，滂沱水流傾瀉而下，象徵長年相思相守。

近距離接觸動物

北海道古稱蝦夷，想一探原生種蝦夷熊真面目，可前往上川町「北之森熊牧場」，園內飼養7隻蝦夷熊，旅客以蘋果、餅乾餵食互動，大熊逗趣模樣萌翻全場。飼養員分享小訣竅，若在野外遇到熊切莫驚慌，熊本性溫馴不會主動攻擊人，多靠聽、嗅覺分辨獵物，目光與其對視後緩步離開即可。

日本最北端「旭山動物園」為營造活潑動物意象，仿動物原生環境設計飼養空間，如猛獸館明星「遠東豹」母子，利用豹喜愛高處習性架高鐵籠，旅客由柵籠下方觀察，而北極熊館特製「海豹眼」玻璃穹頂，旅客模擬海豹視角近距離接觸動物。

完美旅程的最後一片拼圖，非「美食」莫屬。旭川相撲火鍋名店「北之富士─櫻屋」傳承至第三代，堅持火鍋精髓在於「湯頭」，每日以全雞熬煮湯頭，由專人桌邊服務，滾燙高湯放入牡丹蝦、帆立貝、毛蟹、鱈魚等數十種海鮮，搭配手打雞肉丸，不蘸佐料品嘗食材原味，大海鮮味滿溢口中。

(中國時報)