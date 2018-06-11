星野集團OMO7旭川入住即旅行

2018年06月11日 04:10 中國時報 徐力剛 （日本北海道傳真） 報導（日本北海道傳真）

客製化「Go-KINJO」隱藏版小吃導覽服務，在專人帶領下，品嘗在地美食。（徐力剛攝）

獨特記憶是架構每趟旅程核心，今年4月開幕的「星野集團OMO7旭川」恰符合此氛圍，強調「入住即是旅行」，從進入飯店開始旅程，從未間斷。

走入大廳，高聳白樺樹裝置藝術映入眼簾，以北海道森林為靈感繆思，特殊挑高空間設計搭配木質調色系，有種回家舒適感。入住房客可在「自助迎賓飲料區」，享用冰涼莓果汁褪去旅途疲累；針對喜愛閱讀旅客，1樓「書本隧道」提供北海道、旭川當地書籍免費取用，邊品嘗咖啡，享受專屬靜謐時光。

呼應深度體驗主軸，特色「Go-KINJO」提供隱藏版小吃導覽服務，在導覽員帶領下，與旅客一同走入旭川巷弄，品嘗私房料理大飽口福。館內設有OMO Cafe & Bar、中華料理桃源及日本料理四季3間餐廳，其中四季餐廳招牌料理「石狩鍋」嚴選北海道鮭魚和新鮮野菜入饌，在日式庭園造景中大啖美食，夫復何求。

由旭川格蘭德飯店改裝而成「星野集團OMO7旭川」，全館237間房間中，有12種房型，其中房型「團聚」L型床鋪設計，搭配床底寬敞行李收納空間，2人同住不擁擠，備受喜愛。

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台灣虎航直飛旭川

★每周二、六，早上6點15分從桃機直飛旭川，每周二、六的中午12點10分自旭川機場回台。實際航班時刻依台灣虎航官網公告為準。

(中國時報)