愛馬仕古龍水 黑檸檬入味

2018年06月11日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

愛馬仕黑檸檬古龍水臉部及身體保溼霜200ml，2300元。（愛馬仕提供）

愛馬仕黑檸檬古龍水二合一洗髮沐浴乳200ml，1500元。（愛馬仕提供）

愛馬仕黑檸檬古龍水二合一洗髮沐浴乳80ml，900元。（愛馬仕提供）

愛馬仕黑檸檬古龍水100ml，4200元。（愛馬仕提供）

愛馬仕黑檸檬古龍水系列香皂100g，800元。（愛馬仕提供）

愛馬仕黑檸檬古龍水手部及身體清潔乳300ml，2100元。（愛馬仕提供）

法國不只是精品搖籃，也打造許多聞名的香氛，尤以全世界名媛仕紳都愛的愛馬仕最具代表，該牌以家族經營方式，忠實保留品牌精神，調香師Christine Nagel近期以經典香氛「橘綠之泉古龍水」作靈感繆思，加入黑檸檬元素，打造屬於當代的優雅香氣。

奔放的活潑香調

在柑橘香中探尋摸索時，Christine Nagel沉浸於各種檸檬香中，覺得處處充滿驚喜，「魚子醬、檸檬、佛手金檸檬、尤力克檸檬，這麼多各有特色的檸檬一再激發我的靈感。」最後她選擇獨特的黑檸檬煙薰調打造出「黑檸檬古龍水」。

而這款香氛展現兩種極端魅力，她認為，檸檬天生帶有強烈、奔放的活潑香調，融入黑檸檬的煙薰及木質調，表現出不同的香調層次；愛馬仕更特別為這款香氛找來深邃、潔淨及純正的藍色瓶裝。

系列香氛保養全身

黑檸檬古龍水系列的香氛容量從15ml到200ml，從大容量到外出隨行瓶都讓香氛迷心動，除此之外，愛馬仕也推同款香調的洗髮沐浴乳、保溼霜、香皂等，讓香氛不只是外衣，而是從肌膚開始疊上層層香氣，徹底展現香氛的層次，這也是精品香氛所能展現與大眾香氛最大差異之處。

(中國時報)