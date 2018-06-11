曾之喬秀美髮 自爆曾7天不洗頭

曾之喬代言日系髮品AQUAIR阿葵亞的「淨水賦活系列」，現場秀一頭閃亮長髮。（蘇蔓攝）

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中國時報
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AQUAIR阿葵亞淨水賦活系列，210元起。（阿葵亞提供）
AQUAIR阿葵亞找來女星曾之喬代言。（阿葵亞提供）

日系髮品AQUAIR阿葵亞首度與台灣攜手研發全新「淨水賦活系列」，曾之喬以代言人身份出席發表會，秀出細心保養的閃亮長髮。她透露因髮量多、吹乾頭髮要花20分鐘，曾經不太愛洗頭，最久連續7天沒洗，還被欣賞的男生聞到她頭皮飄出油味，當場她糗到「背脊一癱」、狂冒汗，還要裝沒事、像哥兒們般問對方：「真的嗎？」可想而知也沒了下文。

出道15年的她出席「HITO流行音樂獎」頒獎典禮，獲頒「最受歡迎新人獎」，她直呼自己是「最資深新人」，近年以戲劇作品為主的她拿到音樂獎項，簡直興奮到爆炸，意外碰到當年發掘、提攜她入行的恩師「亞明爸爸」李亞明，更是激動得上前擁抱。

她去年拍完《稍息立正我愛你》後至今還沒有新的戲劇作品，她說，無論是演戲 、唱歌、代言，她希望再推出的作品都不太一樣、不要太重複，如果是外界既定印象的工作，她選擇暫時不接，「不是不好，而是希望轉型，挖掘出自己新的一面。所以今年不要急，除了年底要出書，也正在上多一點課、好好充電。」

AQUAIR阿葵亞這系列包括「淨水賦活洗髮精保溼型」、「淨水賦活洗髮精控油型」、「淨水賦活潤髮乳」，品牌針對台灣的氣候與溫度調整配方，訴求在高溫潮溼的環境下，頭髮不易扁塌毛躁，頭皮不易出油產生異味，從頭皮就開始深度潔淨，打造秀髮水波光澤。不只是配方專為台灣調整，就連代言人也換上台灣女星「曾之喬」，這款台日混血洗髮精，展現濃濃台味。

(中國時報)

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