熱血世足 踢出時尚感

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳張眾 、 陶福媛 報導

NAUTICA國旗T恤，各1980元。（NAUTICA提供）

林曉同珠寶打造「足球熊」，售價32萬8000元。（林曉同提供）

havaianas參考28款不同國家隊球衣，設計出色彩繽紛的世足盃紀念經典人字拖。（havaianas提供）

英國紳士品牌dunhill再度為日本國家代表隊打造帥氣「決勝服」，球迷們更可於日本各地品牌快閃店鋪中，訂製與偶像同款的3件式西服（要價43萬5000日幣，約合新台幣11萬8600元）。（dunhill提供）

dunhill武士藍領帶，約5450元。（dunhill提供）

dunhill武士藍真絲袋巾，約4090元。（dunhill提供）

a.testoni推出2018世足盃特別系列，並以足球經典黑白圖騰為其設計靈感。（a.testoni提供）

美國雖未闖入本屆世界盃決賽，但其仍被用來當作NAUTICA世足系列的運動靈感，美國國旗休閒Polo衫3980元。（NAUTICA提供）

世足賽將開打，無論支持的國家球隊能打到哪一關或者強勢與否，都無法澆熄品牌推出相關商品的熱情，而且本屆不少都走輕奢路線，讓人忍不住想要擁有。

a.testoni 黑白圖騰包搶眼

足球大國義大利雖在本屆世足賽中缺席，但皮件品牌a.testoni仍用特別系列，為即將開打的賽事注入滿滿熱情。品牌2018世足系列擷取足球上經典黑白六角形圖騰為設計靈感，選用柔軟牛皮材質，打造出包含後背包、手拿包、運動鞋及拖鞋等多種單品，用時尚為足球運動應援。

NAUTICA 國旗配色穿上身

美國休閒品牌NAUTICA針對4年一度的世足賽，特以9國國旗配色打造出一系列限量商品。除了擁有眾多球迷力挺的足球大國巴西、西班牙和德國外，今年度無緣晉級的美國、義大利、智利等隊也在選項之列，品項除了印有鮮明國家名稱的繽紛T恤外，還推出胸口飾有國旗標示的Polo衫及鴨舌帽等單品，用身上標語、圖騰大方為支持國家表態。

林曉同 玉熊勾球卡哇伊

本身就是足球迷的珠寶設計師林曉同，在FIFA世界盃足球賽前夕打造一隻「足球熊」，背號為「Eric Jade Bear No.1」，是主攻前鋒的足球明星，玉熊前腳勾著一顆以K金鑲鑽的足球，彷彿正在奔跑、即將射門得分，十分俏皮可愛，售價32萬8000元。

havaianas 邁開熱情步伐

來自巴西的人字拖品牌havaianas，承襲故鄉極盛的足球風氣，再度針對世界盃推出特殊款式。今年參考28款不同國家球衣設計，且在鞋底印上象徵隊中靈魂人物的背號10號，鞋帶上裝飾有代表隊國旗點綴，增加獨特性。而為不讓男性球迷專美於前，今年更首度針對女性足型推出Slim款式，6月15日至7月15日賽事開打期間，凡於全台品牌專賣店中購買任一雙havaianas鞋款，即送指定酒吧優惠券，打造為支持球隊喝采的暢快時刻。

dunhill 打造日本武士藍

已是第6次踢進世足賽的日本國家代表隊，延續2000年起之慣例，再度找來英國紳士品牌dunhill為其打造官方訂製西裝。品牌更承襲其精湛裁縫工藝，以3件式西裝及襯衫為基礎，運用標誌性「武士藍」為主色調，量身訂製貼合每位運動員體型的專屬「決勝服」。為了支持代表隊的球迷們，dunhill還於社群網站上舉辦#SHOBUFUKU活動，消費者可透過品牌官方網站上，購買融入動感設計元素之領帶、袋巾等配件。

(中國時報)