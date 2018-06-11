FORD Mustang 2.3L 高顏值美式肌肉跑車

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳大任 報導

首次導入ACC主動式定速巡航功能，可直接在方向盤左下方設定，同時提供LKA、LDW等功能。（陳大任攝）

中控台的設計頗為吸睛，下方一排撥桿，可分別設定不同的行車模式、選擇方向盤動力輔助等功能。（陳大任攝）

後座空間大概僅可容許兩名身高150公分以下的人乘坐，頭部位置正好在後窗玻璃下方。（陳大任攝）

尾門開度大，但容量只有382L，適合放置提袋類型的行李，但原廠表示可容2套高爾夫球具。（陳大任攝）

以遙控器解鎖，隱藏於後視鏡下方的投影燈即會啟動，在地板照射出野馬的圖案迎接車主。（陳大任攝）

這次試車，我打算多跑些地方，於是先去加滿油，等待過程中，一名小男生指向我，大聲對他弟弟說：「看，野馬！」一時間從兩人興奮、羨慕的眼神中，我突然感受到一股莫名的虛榮，意外體驗到FORD Mustang 2.3L車主有如明星般耀眼的生活日常。

配備多項主動安全科技

Mustang名稱來由，一說是取自P-51 Mustang戰鬥機概念，後來簡化為Mustang，與車頭水箱罩上經典的奔騰野馬圖案相輝映。另一說源自美國南衛理工會大學Mustang橄欖球隊，因為它正如這支球隊予人輕快、疾速的印象。有項統計顯示，Mustang前前後後已出現在超過3000部電影中，不愧為當代流行文化象徵之一。

福特六和引進2018 Mustang，提供EcoBoost 2.3L雙渦輪增壓及5.0L V8自然進氣兩款引擎動力，配備多項主動式安全科技，包含首次導入台灣的Pre-Collision Assist前向警示輔助煞停、ACC主動式定速巡航、LKA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示、FCW前方碰撞預警、疲勞駕駛警示等功能。

其中Pre-Collision Assist功能包含車輛及行人偵測的輔助煞停，此系統在車速高於5 km/h時啟動，行人偵測則在車速80 km/h以下啟動。當系統偵測到可能發生碰撞時，會閃爍警示燈並發出警示音。若駕駛者未做回應，系統將主動介入煞車，以降低與車輛或前方行人的正面碰撞衝擊。

EcoBoost引擎省油3%

FORD於2015年首次在Mustang導入EcoBoost引擎，並搭配6速手自排變速箱，但是有不少車主抱怨開起來笨笨的，這次試駕的小改款Mustang EcoBoost 2.3L，引擎已重新調校，且優化油門反映，扭力的峰值更提高至45kgm，搭配10速手自排變速箱，油耗表現提升3%，不過整體反應和過去開過的其他性能車仍有明顯落差。

這趟試駕，我跟著趕時髦去「晨跑」，往平溪的路上，幾乎都是身手矯健的日系跑車、刁鑽靈活的歐系跑車，美式肌肉跑車相當稀有，而Mustang EcoBoost 2.3L的特性，其實更如其名，應該奔馳在曠野之中，在山路上反而無需開快，只要好好享受著被沿途追焦族搶拍，有如明星走星光大道一般光鮮亮麗就好了。

(中國時報)