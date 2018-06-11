時報文學獎事件簿1－開拓與豐收

2018年06月11日 04:10 中國時報 人間副刊編輯室／輯

Q1：時報文學獎從哪一年開始舉辦？

A：1978年5月9日開始徵稿，到8月15日截稿。

Q2：第一屆甄選的類別有哪些？

A：包括小說暨報導文學。計收到甄選小說717件，推薦小說（審查合格的）50件；報導文學180件，推薦報導文學（審查合格的）44件；合計991件。

Q3：第一屆的評選經過？

A：由於當年時報文學獎的舉辦堪稱文學界大事，曾於當年6月15日舉辦一次「時報文學獎座談會」，邀請作家、學者近百人，商討一切與文學獎相關的事宜；並採納許多寶貴的意見。為求公允，採取四審制；每一篇稿件收到時，立即編號，將作者姓名、地址刪去；進入複決選稿件全都是打字送審。

Q4：參與的評選委員？

A：參與小說獎初審評選的，計有：隱地、子于、黃慶萱、楊耐冬、奚淞、王津平、辛鬱、梅新、陳曉林、黎中天、大荒、羅珞珈等。

參與報導文學獎初審的，計有：亮軒、金惟純、王永福、金恆煒、林清玄、關紹箕、楊敏盛等。

第一次複審由副刊組全體同仁及報社資深編輯共同負責，採混合審查方式。

第二次複審評審有：胡耀恆、齊邦媛、尼洛、吳宏一、曹永洋、齊益壽、王鼎鈞、邱言曦、楊乃藩、桑品載、許家石等。

小說獎決審委員包括：梁實秋、姚一葦、葉石濤、夏志清、顏元叔。報導文學獎決審委員：孟瑤、姚朋、胡菊人、張系國、陳奇祿。

Q5：第一屆得獎名單？

A：■小說推薦獎：宋澤萊《打牛湳村》；

■小說甄選獎：首獎／詹明儒〈進香〉；優等獎／洪醒夫〈吾土〉（民71年7月31日不幸車禍去世。）、小赫（本名楊宏義）〈風箏〉、張大春〈雞翎圖〉、李捷金（本名李捷鑫）〈窄巷〉、朱天心〈愛情〉；佳作獎／張貴興〈俠影錄〉、盧非易〈日光男孩〉、江彤晞（本名江慶富）〈小俠藍領巾〉、鄭紅綢〈美麗與毀滅〉、馬叔禮〈露水師生〉、鄭寶娟〈巫山雲〉、胡台麗〈媳婦入門〉；

■小說推薦特別獎：林也牧（本名滕樹彤）〈出診〉；

■報導文學推薦獎：古蒙仁（本名林日揚）〈黑色的部落〉

■報導文學甄選獎：首獎（二人合得）／邱坤良〈西皮福路的故事──近代台灣東北部民間戲曲的分類對抗〉、曾月娥〈阿美族的生活習俗〉；優等獎／王鎮華〈台灣現存的書院建築〉、陳銘磻〈最後一把番刀〉、朱雲漢、丁庭宇〈杜鵑窩下的陰影〉、翁台生〈痲瘋病院的世界〉、馬以工〈陽光照耀的地方〉；佳作／張曉風〈新燈舊燈──林安泰古厝拆除一日記實〉、李利國〈我在淡水河兩岸做歷史狩獵〉

Q6：特別獎之誕生？

A：係因評審委員對〈出診〉一文相當肯定，認為是一篇少見的力作。因此，在徵詢評審委員的同意後，決定增加一項特別獎，頒贈給〈出診〉。

Q7：第一屆時報文學獎的獎座由誰設計？

A：為了時報文學獎的永恆價值，特地邀請名雕刻家朱銘，設計具有中國風格的「創造者」雕像。

Q8：舉辦文學獎最大的收穫？

A：決審會議中，主席楊乃藩提及：「從這些來自各種不同角度、不同觀點、不同背景的文學作品，我們不但能看到文學本身的動力，也認識了在這些作品裡，文學反映社會的功能，使我們深一層的對這個千里一日，蓬勃進展的社會，有了更細緻而精到的體察。這是時報文學獎的一次豐收，也是當代中國文學的一個紀元。

要自這麼多精妙有生命力的文學作品中做一甄選，使我們深覺任重道遠。可是在兢兢業業仔細小心的評審中，我們已鮮明的看見了中國文學在這幾十年的奮力耕耘下，光明而強大的遠景。」

(中國時報)