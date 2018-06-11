複製舌尖上的滋味

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中國時報
珍珍

電鍋上煙霧蒸騰白煙裊裊，空氣中瀰漫著食物的香氣，軟糯鹹香的辣味粉蒸肉即將裝盤。白色刈包攤開鋪上一層加糖黑芝麻粉，疊上一塊肥瘦相間的粉蒸肉，豪邁的抓把小黃瓜絲，最後再放上粉蒸肉下墊底吸飽油脂的地瓜片，大口咬下，小姪女驚呼：「這是爺爺的味道。」當然，我是他的第一傳人。

夏天的小玉西瓜清涼消暑，剩下的西瓜皮去除硬硬的外皮留下可食用的瓜肉，切成小塊薄片，辣椒碎、蒜末、香菜、香油、醋與鹽巴一醃，涼拌西瓜皮脆口開胃，妹妹一挾眼睛紅了：「這是爸爸的味道。」當然，他生病後只想吃這個。

端午節媽媽忙著包肉粽、鹼粽，我也忙著包豆沙甜粽，紅豆泡水放入電鍋蒸熟，倒入調理機裏打成泥，用紗布擠出多餘的汁液，剩下的豆沙在鍋中用橄欖油小火徐徐炒開，慢慢加入砂糖調味，甜甜的紅豆香味飄散在空氣中，每個步驟都馬虎不得，我似乎聽見他說：「丫頭啊！別心急，火一大就焦了，手別停，慢慢炒出香氣，糖別少放了，要甜而不膩呀！」豆沙甜粽是他想念奶奶的藥方，思念成疾的時候得費工的包上一回。

拿到公司請同事吃，粽葉剝開，晶瑩剔透的米粒透出底下的豆沙餡，張口一咬，同事大叫：「這是向爸爸的味道。」當然，這也是我想念他的方式。

冷冷的風適宜的溫度，裹著方巾的酒釀靜靜地發酵糖化，瓶蓋一掀，特有的酸甜味伴隨著淡淡酒香，酒釀雞蛋湯圓配油條曾經是父女倆最愛的冬日早餐。

春花秋月、四季遞嬗，日子在歲月中流轉，時間的河淘洗失去親人的哀痛，我漸漸習慣沒有他的生活，卻養成了做菜的習慣。

(中國時報)

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