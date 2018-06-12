美堅持完全可驗證去核

2018年06月12日 04:10 中國時報 孫昌國 、 王嘉源 ／新加坡-台北連線報導 ／新加坡-台北連線報導

北韓核武與飛彈研發大事記

北韓各式飛彈及射程

北韓核設施相關地理位置圖

全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀峰會，今日上午9時在新加坡登場，川金雙方將針對北韓無核化議題過招，峰會結果不僅攸關朝鮮半島無核化，更牽動東北亞、乃至世界局勢。對於無核化目標，美國國務卿蓬佩奧在峰會前夕再度強調，朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID），仍是美方的目標，美國政策不變，而直到CVID實現前，美方對北韓的相關制裁「措施」都不會撤除。

美願提供獨一無二的安全保障

據韓聯社報導，美國雖已從先前的無核化「一步到位」立場退讓，但仍堅持將「CVID」原則寫入協議，並要求北韓為實現無核化展現有誠意的早期措施；北韓則要求美方提供「完全、可驗證且不可逆的體制安全保障」（CVIG），作為無核化的代價。

蓬佩奧還說，若北韓同意此方式棄核，美方願提供「獨一無二」的安全保障，並將確保無核化驗證工作。但朝方堅持無核化「分階段、同步走」，可能包括將南韓排除在美國核保護傘之外。

若美方的無核化路線圖要求能獲得滿足，預料美國向北韓承諾的體制安全保障和經濟補償將被明文寫入協議，否則無核化措施很可能籠統地寫入。韓戰終戰宣言將成為衡量雙方協商成果的關鍵指標，因為川普曾表示願在終戰宣言上簽字，但前提是北韓要拿出有誠意的無核化措施，包括早日運出和銷毀核彈頭和洲際彈道飛彈（ICBM）。

利比亞模式行不通 激盪新模式

白宮國安顧問波頓先前指北韓應用「利比亞模式」棄核，即將核武運出國外換取放寬制裁，但該模式隱含讓獨裁政權垮台，引來北韓強烈反彈，怒斥美國一廂情願，更一度招致川普取消川金會。

新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年教授在接受本報訪問時表示，他對川金會達成協議共識審慎樂觀。如果雙方達成協議，將會創造出一種完全新型的去核模式，但可能需要比較長的時間。

上談判桌前 川金先會面2小時

鄭永年指出，川普和金正恩都非常有脾氣、有個性，兩個人都非常不可預測，無核化不可能立刻實現，北韓和目前現存的去核模式主客觀條件不同，北韓已經擁有核武和飛彈相關科技，因此沒有現成模式套用，但只要北韓體制安全獲得美國保證，雙方將可以創造出基於共識、不斷協調、相向而行的新模式。

美聯社11日引據美國官員指出，川金會12日早上9時上場後，兩位主角將先單獨會面2小時，之後兩國官員加入，舉行雙邊談判。若一切順利，美朝可望發表聯合聲明。

美方參與談判的代表，可能包括國務卿蓬佩奧、國家安全顧問波頓等人；北韓方面，金正恩最信任的胞妹金與正，以及統戰部長金英哲可望參加。至於川金會的時間表，據美國官員透露，可能會在黃昏落幕。白宮11日稱，由於美朝對話進展飛快，川普將於12日晚上8時離開新加坡。

川金會箭在弦上，美朝工作小組也在11日協商至最後一刻。美國代表團由前駐韓大使金成領軍，另包括國防部亞太助理部長薛瑞福，北韓代表團則由副外長崔善姬帶頭。

(中國時報)