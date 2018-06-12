金正恩邀川普7月訪問平壤

2018年06月12日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京11日電 ／東京11日電

川金世紀峰會今天才登場，北韓領導人金正恩已經提議7月在平壤舉行第二次美朝高峰會談，並已邀請美國總統川普訪問平壤，屆時南韓總統文在寅也可能與會。

南韓《中央日報》報導，新加坡當地熟悉美朝會談推進過程的消息人士透露，「北韓與美國透過紐約、板門店、新加坡等多方接觸，敲定12日的高峰會」，「在此過程中，美國與北韓也針對將再追加舉行美朝高峰會談一事達成共識。」

二次峰會「川金帶寅」

該消息人士還表示，「尤其是北韓勞動黨副委員長金英哲1日曾向川普傳遞了金正恩的親筆信，內容包括邀請川普訪問北韓」，「北韓方面希望的時期是下個月」。

川普本月1日與金英哲會談後曾表示，「這次(12日)的會談只是邁向完全無核化過程的開始吧，這並非一次會談就能推動的事。」，此發言也反映出美朝之間檯面下協商的結果，雙方都感覺到有必要舉行不止一次高峰會談。

協議 9月華盛頓再談

另一位新加坡消息人士則指出，「北韓數度表明完全無核化的意志」，「相對的，北韓希望能以解除對北韓制裁以及與美國建立外交關係作為回報，並已向美國傳達，美國若採取『適當的措施』，則可能在短期間完成無核化。」

消息人士說，北韓所要求的「適當措施」是指，「北韓已爆破豐溪里核子試驗場等，採取推動無核化的動作，美國也應該有所行動」，「美國議會若通過解除對北韓制裁等內容的條約，北韓屆時也將實現無核化承諾。」

也就是說，金正恩希望12日與川普在高峰會談中，達成無核化及改善兩國關係等概括性的協議之後，有關北韓無核化等具體細部內容，將有待在7月的平壤峰會中作進一步的討論。

雙方若按照目前的協議內容進行，則可能12日在新加坡，7月在平壤，9月在華盛頓持續舉行會談。該報導指出，新加坡美朝峰會上，將協商南韓政府關心的終戰宣言議題，南韓也很可能參加7月的高峰會談，倘若今日川金會達成重大協議，南韓總統文在寅也可能緊急赴新加坡，參與和平條約的簽署。

(中國時報)