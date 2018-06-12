夜遊獅城 金正恩開心玩自拍

2018年06月12日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

新加坡外長維文（左）在臉書上分享一張與金正恩（中）和星教育部長王乙康（右）在濱海灣花園的自拍合照。這可能是金正恩首次公開與外國政要自拍。（翻攝自維文臉書）

川金會前夕，北韓領導人金正恩11日輕鬆夜遊新加坡，參觀景點包括：濱海灣花園、濱海灣金沙酒店空中花園高空觀景台，以及濱海藝術中心。他的妹妹金與正一起出遊，新加坡外長維文和教育部長王乙康熱情當地陪。

外長教長當地陪 臉書分享

維文在臉書上分享一張與金正恩和王乙康在濱海灣花園的自拍合照，還打上主題標籤#Jalanjalan（逛逛）和#guesswhere（猜猜在哪裡？）新加坡媒體報導，這可能是金正恩首次公開與外國政要自拍。王乙康表示，很榮幸能向「我們的貴賓介紹新加坡」。

金正恩的車隊在晚上9時05分離開他下榻的瑞吉酒店。據觀察車隊約30輛車，並且從8時40分開始離開酒店。現場也可看到多名身穿黑色西裝的男子，相信是金正恩的保鏢團隊。

自下午5時37分就停在瑞吉酒店外的18輛交通警察的機車，也在晚上約8時15分出發。北韓代表團當天沒有正式的活動安排，大批國內外媒體一早就在酒店對面等候。

稍早韓聯社引述外交消息人士的話說，北韓領導人金正恩11日將參訪彰顯新加坡經濟進步的設施。金正恩近來政策重點轉向經濟發展，展開積極外交，希望減少國際孤立和制裁，創造商機。

李顯龍11日接受美國有線電視新聞網（CNN）全球新聞主管艾曼普訪問時，形容金正恩是個「想走新道路」的「自信、年輕領導人」。他認為，金正恩希望有一番作為，所以才會和川普會面。

金朝向經濟努力 開展外交

維文接受英國廣播公司（BBC）的訪問時，被問及什麼原因把金正恩帶到了談判桌？是不是川普的最大施壓政策？維文推測，這是很多事情促成的結果。首先，金認為已經達到了自己的軍事目標；其次，金認為是時候發展經濟；第三，川普也願意打破禁忌和過去的界限，另外南韓、中國大陸和聯合國都起了作用。

維文也證實，金正恩和代表團下榻酒店的帳單將由新加坡支付，新加坡當然會盡地主之誼，為舉辦這場峰會投入約2000萬新加坡幣（約4.5億台幣），就包括這個部分。

(中國時報)