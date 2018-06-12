送驚喜 李顯龍為川普暖壽

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳文和 、 黃菁菁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普11日與新加坡總理李顯龍共享工作午宴，並意外獲得星方特別準備生日蛋糕，貼心地提前3天為他慶生。川普滿懷感激盛讚李顯龍是「我的好友」，事後又透過推特「感謝李顯龍總理！」推文還附上一段兩人熱絡互動的集錦影片。川普於午餐會上感謝星國承當川金會東道主，並力挺星國擔任東南亞國家協會主席國，且預定11月應邀赴新加坡進行國是訪問。

新加坡《海峽時報》網站報導，川普於當地時間上午約11時45分，離開下榻的香格里拉飯店，乘車前往星國總理辦公室所在的總統府，會晤李顯龍總理。川普一行車隊浩浩蕩蕩，全部車輛超過30部。接下來雙方人馬共進午餐，星方以法式龍蝦湯、安格斯菲力牛排和冰淇淋等各式美食款待佳賓。

川普和北韓領導人金正恩的歷史性峰會12日登場，美朝雙方能否談成世紀大交易，對向來自信的川普是重大考驗，其成敗勢必也將影響川普本月14日72歲生日時的心情。峰會東道主貼心地在午宴時為川普獻上水果蛋糕，適時帶來溫馨暖意，沖淡川金最後攤牌決勝負前夕的嚴肅氣氛。

新加坡外長維文率先在臉書發布的照片顯示，川普笑逐顏開，瞇眼看著面前插有一支蠟燭的蛋糕，他身旁分別坐著國務卿蓬佩奧與白宮幕僚長凱利，兩人都眉開眼笑地鼓掌，為川普慶生。

川普在工作午宴開席時說：「在明天（12日）這個特別的日子裡，我們將有一場非常有趣的會談（川金會），我認為結果將會非常順利。我們也感謝貴方的款待、高度專業與友誼，十分感謝你們。」

川普還重申美方會持續履行對東南亞地區的各項承諾，並且支持新加坡擔任東協主席國。他也接受了新加坡首位女總統哈莉瑪（Halimah Yacob）的邀請，將藉由出席第6屆東協與美國峰會及第13屆東亞峰會的機會，於11月再到新加坡進行國是訪問。

川普11日還主動致電日本首相安倍晉三，兩人於下午5點半左右起，談了約30分鐘。川金會在即，美日領袖臨時通熱線，可能是發生了不得不協商的狀況。安倍說，「我認為美日、美日韓在基本方針上是完全一致的。」安倍在電話中再次向川普確認，川普將在川金會上提出日人遭綁架問題。

(中國時報)