川普難以捉摸 擇善固執不惜翻臉

川金互嗆

友善列印
中國時報
／新加坡報導

炮打加拿大總理杜魯道、握手時讓安倍有苦說不出、氣得德國鐵娘子梅克爾要命運掌握在自己手中，但又稱大陸領導人習近平是好朋友，「我喜歡他」。

這就是難以捉摸的川普！為了要讓美國再次偉大，不惜與朋友鬧翻，如果不是要解除北韓核武威脅，名留千古。內閣中清一色強硬派的川普行政當局，不會願意以超強地位和「小又窮」的北韓對等會談。

川普堅持己見，擇善固執的毅力絕對不容置疑。誰能想到白宮官員會公然要加拿大總理下地獄？這充分顯示了川普為了美國利益，不惜和所有人鬧翻。

前幾個月還將金正恩形容為「正在進行自殺任務的火箭人」，揚言要「讓又矮又胖的他見識烈焰和怒火」，但轉眼間又稱金正恩「坦誠又值得尊敬」。如果要用一句時髦用語，真的可以說「被川普搞得好亂」。

川普在國內廢除了歐巴馬健保，大幅度減低公司營業稅和個人所得稅，執意建美墨邊界長城，強力推動「公平貿易」，退出巴黎氣候協議，將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷，這些震驚世界的作為，實際上都兌現了他的政見。

環顧世界的政治人物，川普雖然備受爭議，但在實現競選諾言上卻是名列前茅。更讓人覺得他善變的是，他一旦覺得達成的協議可能不利，隨時有可能翻臉或反悔。發生在華盛頓和北京間的貿易戰，就經歷了衝突、妥協、達成協議後反悔，繼續商談的過程。

金正恩若不是八面玲瓏，善於利用國際政治角力，又有文在寅助攻和北京和莫斯科當靠山的好運，要想在戰鬥力特強的川普和超強美國前全身而退，幾乎是不可能的任務。

(中國時報)

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