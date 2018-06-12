金正恩借力使力 深諳謀定而後動

2018年06月12日 04:10 中國時報 孫昌國 ／新加坡報導 ／新加坡報導

「核按鈕就在我桌上，這是現實，不是威脅。」

年紀僅34歲的北韓領袖金正恩懂得如何叫牌和變換角色。首次站上世界鎂光燈中心的他，深知謀定而後動的道理。3架飛機瞞天過海，直到最後一刻才揭曉他已經抵達新加坡的政治操作；前晚向新加坡總理李顯龍致謝後，並表示全世界都非常重視這次峰會。這些都可以看出他的人格特質和希望在60秒內贏取川普信任的決心。

頂著白頭山血統的光環，金正恩不但是政治精算師，還是在大國角力中借力使力的高手。他敏捷的抓住了文在寅上台重新推動陽光政策的機會，以平昌冬奧為契機，扭轉了半島瀕臨戰爭的局面，快速的恢復了兩韓高層會談，並巧妙地借重南韓和美國開闢了直接溝通的管道。在此過程中他還有意無意的向北京示意，待價而沽。最後促成了風光的北京之行，重新建立了和習近平的聯繫管道和基本信任。

讓北京和華盛頓的力量互相制衡，是金正恩設計的精密棋局。他在蓬配奧做為特使兩次到訪平壤前，都刻意先安排和習近平見面。讓華盛頓既猜疑又心急。翻轉國際政治的算盤，掌握時機的精準都讓人嘆為觀止。

更讓人拍案叫絕的是，面對川普在最後一刻叫停川金會。他還能臨危不亂，緊急時刻喚出神救援，和文在寅於板門店統一閣再度會面力挽狂瀾，同時在板門店，紐約，新加坡乃至華盛頓展開談判。最終又讓善變的川普回心轉意，再度證明他駕馭複雜國際政治的能力。

而這一切，都是他為了營造北韓版改革開放，以經濟建設為中心做出鋪墊！他的「敢於向美帝鬥爭」的意志可比毛澤東，而其推動以經濟建設為中心的決心和身段又像極了鄧小平。老蕃顛碰到火箭人想佔大便宜還真不容易。

(中國時報)