川金歧見多 不翻臉就算成功

2018年06月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

不到半年前還劍拔弩張，互嗆核武按鈕很大顆的川普與金正恩，突然從仇人變成渴望見面的忘年之交。儘管美朝存在歧見，但先不管川金會能否取得成果，光是兩人願意坐下來談，就已是締造歷史，只要不撕破臉都算成功，都有機會繼續磨合。

部分觀察家堅稱，川金會是韓半島徹底無核化的開端，但另一派認為，雖然兩人都很狂，峰會又事關核武，不過畢竟這只是一場精心製作的「相互認識」大戲，期望值最好下修，免得失望過大。也有分析家指出，會談鐵定會有解除武裝選項，以及韓戰終戰和平條約，並把北韓納入國際社會有貢獻的成員之林─儘管不見得現在就會辦到。

金正恩邁大步 全球關注 美朝峰會若進展順利，能達到哪些成就？華府智庫布魯金斯學院的「桑頓中國中心」亞洲專家哈斯分析，全世界將看到金正恩做出大膽之舉，以核武交換經濟援助及安全保障，川金二人或將提供「明確、具體且清楚明白的聲明」，針對北韓拆卸武器和庫存、移除所有核燃料、開放聯合國武檢人員入境檢查等事項，勾勒出概要輪廓。

哈斯認為，只辦一次會談就要達到上述目標太不實際，雖然「川金會具歷史意義，但不太可能具決定性」，而這「不是川普或金正恩的錯」，倒反映出，雙方交惡70多年的策略挑戰，幾乎難以在一次會面就全盤搞定的棘手處境。也就是說，要想達成美朝都滿意的協議，難度非比尋常。

既然障礙重重，降低對峰會成果期待的可能性升高。就連川普本人也已這麼做。這場一開始定調為要讓北韓放棄所有核武的峰會，目前逐漸轉為讓美朝「展開對話」的契機，讓生意人川普能坐下來與死對頭面對面，打量、認識對方。

但求對話 川普稱慢慢來

前美國國務院官員薩伊德指出，這是「『認識一下+』會議」，要降低期待，所謂+就是討論終結韓戰。川普日前接見金正恩特使金英哲時，也說峰會是「過程的一部分」「我告訴他們，我們可以很快，也可以慢慢來。」薩伊德認為，川普的談話顯示他給了北韓很大彈性。

新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年也認為，「理想狀態是各方實現最優選項，而從現實主義角度出發，各方可能要學著接受次優選項。」他說，川金若達成共識，能為半島問題後續發展提供好的起點，未來大陸在朝核問題也將扮演更重要角色。川金會若產生意義上的成功，「朝鮮就可集中精力堅定走改革開放之路。中國40年的改革開放經驗，對朝鮮的經濟發展具有重要的借鑒意義。」

若達共識 朝可邁步改革

南韓國民大學的韓鮮半島專家藍科夫表示，降低期許，反映出外界對北韓會乖乖繳出打造幾十年的核武一事心存疑慮，「但現在，有個把北韓核／飛彈計畫往後推的好機會，也許可以維持好幾年。」

新加坡外長維文月初前往華府與平壤，討論川金會籌備細節時曾說，現階段是美國和北韓的事，雙方也瞭解，若達成協議進到下階段，就必須讓其他相關方參與討論，「雙方都很清楚，前面路還長，只靠他們走不到勝利終點。」

(中國時報)