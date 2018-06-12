美鷹派主談 北韓核武將官隨行

「川金會」12日登場，美朝工作小組11日也在新加坡協商至最後一刻。左為北韓代表團，由副外長崔善姬領軍。右為美國代表團，由前駐韓大使金成帶頭。（美聯社／美國國務院提供）

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中國時報
／綜合報導
波頓（路透）
金英哲(中)。（美聯社）
川金會美朝重要出席代表一覽表

川金會登場，除了兩大主角川普與金正恩，雙方談判團隊可謂精銳盡出。美方代表團成員包括國務卿蓬佩奧、白宮國安顧問波頓等，朝方則由金正恩胞妹金與正、勞動黨副委員長金英哲等親信陪同與會。

為確保川金會順利舉行並達成共識，美朝雙方都派出最高層級的官員協助籌備與談判。美方團隊以蓬佩奧為首，其餘成員還包括中央情報局（CIA）韓朝問題專家安德魯‧金（又名金成鉉）、國家安全會議北韓問題專家愛麗森·胡克，以及近日在新加坡與朝方協調禮賓及後勤事宜的白宮副幕僚長哈金。

基本上，美方成員以曾參與對朝磋商的外交人員為主。蓬佩奧一度主張對朝強硬，後來成為本次峰會的重要推手，會前也曾2度訪問平壤。白宮國安顧問波頓是鷹派代表，堅持美國不應在北韓實現「完全、可驗證、不可逆」的無核化之前讓步，幕僚長凱利的立場則較穩健。由於代表團名單內缺乏核裁軍專業人員，預料無核化進程相關細節將留待日後再議。

北韓代表團成員有勞動黨中央委員會第一副部長金與正、號稱「大內總管」的國務委員會部長金昌善、最高人民會議常任委員會委員長金永南、外務相李勇浩、外務省美國局代局長崔強一等重要官員。

其中最引人注意的是軍方第3把手、人民武力相盧光哲（音）。他是軍部中唯一前往星國者，也出席了金正恩和新加坡總理李顯龍的雙邊會談。消息人士指出，「盧光哲曾負責北韓軍隊武器開發的第二經濟委員長，可能攜帶無核化過程相關資料前來。」

此外，傳聞中金正恩的前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月也來到新加坡，吸引媒體注意。玄松月目前雖然擔任勞動黨宣傳煽動部副部長，但她來到星國，令人頗感意外，因此有人猜測，她可能在美朝峰會的宴會中獻唱一曲。

(中國時報)

川金歧見多 不翻臉就算成功 先談得來再有共識 最後去核行動…

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