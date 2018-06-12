先談得來再有共識 最後去核行動化

這是今年5月24日，北韓將豐溪里核試驗場指揮設施炸毀的情形。在川金會上，北韓棄核是討論的最主要焦點。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

1990年代曾與北韓進行核武談判的美國前國防部長裴利（William J. Perry）11日表示，他認為川金會能否成功需要從3個角度判斷，一是兩人是否一拍即合，二是峰會必須就無核化達成部分共識、三是如實展開去核行動。

美國柯林頓政府曾與北韓第二代領導人金正日就第一次北韓核危機問題進行談判。雙方於1994年10月21日在日內瓦簽署《朝美核框架協議》，北韓承諾將採取措施，實現朝鮮半島無核化。但此協議在小布希上台後的2002年初破局。

裴利曾經面對面與北韓談判。他根據經驗指出，「川金會」成敗首先要看川普與金正恩見面時「能不能處得來」，「我可以想像兩人發怒離場。峰會必須有個快樂的收尾（才算成功）。」

裴利說，「第二，峰會必須就朝鮮半島邁向無核化，達成一部分原則性協議。第三，必須開始無核化進程，確實朝此方向行動，針對起始措施達成共識。」

川普抵達新加坡之前指出，在峰會開始一分鐘內，自己就能夠知道和金正恩可否談成協議。裴利回應，「希望他是對的。」

小布希時代美國曾試圖和北韓建立新去核協議但未能成功，北韓則從此公然在世界面前全力發展核武。裴利表示，「我認為（川金會）從大方向著手再處理細節不是件壞事。如果能達成展開徹底無核化進程的協議，將是重大成就。」

(中國時報)

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