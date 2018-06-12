和川普平起平坐 金正恩光宗耀祖

2018年06月12日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓官媒朝中社11日罕見連三發，詳細報導領導人金正恩本周在新加坡和美國總統川普的會面，以及雙方將討論朝鮮半島無核化、成立永久和平機制以及其他順應時代改變涉及的事務。外界解讀，官方媒體快速向民眾播報金正恩抵達新加坡的消息，表示當局對會議順利進行有相當程度的信心。此外，對北韓而言，光是參與峰會，和美國總統平起平坐，這是金正恩父親和祖父未曾達成的成就，因此金正恩在宣傳上已獲得重大勝利。

有關無核化的報導，朝中社與《勞動新聞》將金正恩突然對南韓和美國轉變態度，描述是金正恩宣布核武有成後，合乎邏輯的下一步，也更符合時代變遷。強調北韓現在已是擁核國的新地位，建立嶄新的朝美關係將更能確保朝鮮半島長久的和平。朝中社英文報導提到，美朝峰會「將順應時代改變的需求，建立嶄新的北韓、美國關係，並就建立朝鮮半島持久鞏固的和平機制、實現朝鮮半島無核化等共同關心的問題廣泛深入交換意見。」

儘管一向擔心高調報導行蹤恐引來暗殺危機，但這次金正恩決定改變宣傳手法，讓官媒詳細報導這次出訪新加坡的新聞，官媒還放上他在新加坡會晤新加坡總理李顯龍的照片。如此預告川金會的報導可說是打破慣例，吸引大批民眾站在報架與電視牆前觀看。

外界解讀，這顯示金正恩有意讓民眾覺得北韓是可和美國平起平坐談判的「真正偉大國家」，完成祖父與父親未竟的成就。此外，分析指出，這代表金正恩意圖展現出「即使我不在平壤，也不會發生任何問題」的自信心，且會在朝美峰會上達成一定的成果。

金正恩不僅對峰會做足準備，顯然也為了防止出國期間國內發生軍事政變預先打了預防針。他將第二把手、勞動黨中央委員會副委員長崔龍海留在平壤坐鎮，監視後方。不過這次雖有崔龍海坐鎮，但他仍不敢大意，10日下午出國，有可能今天下午便會返國。

(中國時報)