自己人踢爆民進黨黨職賄更高

2018年06月12日 04:10 中國時報 楊孟立 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨預訂在7月15日舉辦全國黨代表大會，改選中執委、中常委和中評委。民進黨立委段宜康昨天在臉書發文提出警示，每次中央黨職改選都「賄聲賄影」，這次也不例外，聽說價碼還更高，希望黨主席蔡英文總統在中常會宣示並要求中央黨部，須配合行政院嚴辦嚴查賄選情形。

促黨主席宣示嚴查嚴辦

民進黨祕書長洪耀福則表示，歡迎提供賄選相關情資予民進黨中央黨部，一旦查證屬實，將依黨的規定予以嚴懲。

民進黨全代會每年召開，每兩年改選一次中央黨職，由黨代表選出中執委與中評委，再由中執委選出中常委，中執委與中常委往往是各派系角逐重點，展現黨內權力的舞台。

過去民進黨舉行全代會前，屢傳出賄選疑雲，且每年價碼波動劇烈。曾有媒體報導，在2004年改選時，黨代表一張支持票，可以喊到150萬元；在2006年改選時，有幾名黨代表以每票60萬元對外兜售；2008年同樣有黨代表放出風聲，以一票100萬的行情待價而沽。不過，即使賄聲賄影不斷，民進黨中央過往卻未曾嚴查。

媒體曾報導喊價150萬

新北市議員沈發惠等中常委都表示，往年也都有在地方上聽到賄選相關傳聞，但都只限於「聽說」無法證實。

民進黨各地黨代表已於5月底選舉完畢，7月中旬的全代會已緊鑼密鼓籌備中。段宜康昨在臉書貼文，提醒蔡英文注意賄選傳聞。

段宜康說，昨天上午在議場，有位資深民進黨委員向他表達對選風敗壞的憂慮，他直言提問，哪些人會買票？行情多少？已開始成為黨內大家擠眉弄眼、心領神會的曖昧話題。

段宜康並說，「我已經要求法務部研究防範的機制。《政黨法》33條其實明訂黨職選舉買票的刑責，只是從未落實。」

依據該條文，政黨辦理黨主席、中央、直轄市及縣（市）級選任人員的選舉，若有賄選，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

洪耀福：歡迎提供情資

段宜康呼籲，黨主席在中常會也應該宣示並要求，中央黨部配合行政院嚴辦嚴查，盡可能杜絕這種惡質風氣！

洪耀福說，組織部正密切注意是否有賄選情事，如果任何人有任何賄選相關情資，歡迎提供給民進黨中央黨部，一旦查證屬實，將依黨的規定予以嚴懲。

(中國時報)