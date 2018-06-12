軍改案本周協商 下周表決

2018年06月12日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨天召開談話會，決定這會期臨時會將開到7月5日，首先處理軍人年改案。民進黨團幹事長何欣純昨表示，本周先將進行朝野協商，凝聚朝野共識。言下之意，軍人年改案最快要在下周才會進入院會進行表決。

國民黨團從上周五就在議場門口搭帳篷排隊等著送交500份修正動議，預計到今天完成遞案後才會離開，昨天深夜仍派人排班等候。民進黨團總召柯建銘於昨天半夜、清晨皆前往探視排班夜宿的藍委。

柯建銘表示，民進黨團的軍改版本已做調整，希望國民黨團理性面對，不要與民意對抗，朝野對此案仍會進行黨團協商，希望大家好好談，畢竟臨時會「不可能一個案子都不過」。

國民黨團書記長李彥秀指出，國民黨對軍改案有具體看法及版本，不希望民進黨仍是以一字不改方式通過。

除軍改案，民進黨團所提的15項法案、700多億的預算解凍、NCC部分委員的人事同意權案列入議程；藍委部分，增列蔣乃辛所提《公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條條文修正草案》。

其中，朝野對《空汙法》、《公司法》、《財團法人法》以及《礦業法》都有共識要通過，但部分條文仍有爭議，預料將是攻防重點。

八百壯士昨天在雨中集結到立院外頭抗議，警方也出動大批警力及拒馬層層防禦。不過由於下雨，集結狀況並不理想，而八百壯士得知昨天並不會處理軍人年改之後，下午也自動散場。由於前幾次衝突發生記者不幸被抗議群眾毆打的脫序現象，八百壯士昨特別準備「媒體背心」給採訪記者，防止脫序事件再度發生。

李彥秀強調，民進黨應該要瞭解到，軍人年金修得好，才能夠提升軍人士氣，希望協商不會只是把爭議條文當過場，可以傾聽在野黨的聲音。

親民黨團總召李鴻鈞也說，不應該只以財務面來看軍人年改，政府眼光要看未來，如何讓優秀的人加入軍人行列，一定要細膩理性地來討論。

(中國時報)