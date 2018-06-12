軍改案本周協商 下周表決

立法院臨時會11日舉行，預定將處理軍人年改等法案，一早，民進黨團總召柯建銘（左）來到議場門口，與排隊的國民黨團總召林德福（左二起）、立委賴士葆、江啟臣及王育敏等人就臨時會的議程溝通意見。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

立法院昨天召開談話會，決定這會期臨時會將開到7月5日，首先處理軍人年改案。民進黨團幹事長何欣純昨表示，本周先將進行朝野協商，凝聚朝野共識。言下之意，軍人年改案最快要在下周才會進入院會進行表決。

國民黨團從上周五就在議場門口搭帳篷排隊等著送交500份修正動議，預計到今天完成遞案後才會離開，昨天深夜仍派人排班等候。民進黨團總召柯建銘於昨天半夜、清晨皆前往探視排班夜宿的藍委。

柯建銘表示，民進黨團的軍改版本已做調整，希望國民黨團理性面對，不要與民意對抗，朝野對此案仍會進行黨團協商，希望大家好好談，畢竟臨時會「不可能一個案子都不過」。

國民黨團書記長李彥秀指出，國民黨對軍改案有具體看法及版本，不希望民進黨仍是以一字不改方式通過。

除軍改案，民進黨團所提的15項法案、700多億的預算解凍、NCC部分委員的人事同意權案列入議程；藍委部分，增列蔣乃辛所提《公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條條文修正草案》。

其中，朝野對《空汙法》、《公司法》、《財團法人法》以及《礦業法》都有共識要通過，但部分條文仍有爭議，預料將是攻防重點。

八百壯士昨天在雨中集結到立院外頭抗議，警方也出動大批警力及拒馬層層防禦。不過由於下雨，集結狀況並不理想，而八百壯士得知昨天並不會處理軍人年改之後，下午也自動散場。由於前幾次衝突發生記者不幸被抗議群眾毆打的脫序現象，八百壯士昨特別準備「媒體背心」給採訪記者，防止脫序事件再度發生。

李彥秀強調，民進黨應該要瞭解到，軍人年金修得好，才能夠提升軍人士氣，希望協商不會只是把爭議條文當過場，可以傾聽在野黨的聲音。

親民黨團總召李鴻鈞也說，不應該只以財務面來看軍人年改，政府眼光要看未來，如何讓優秀的人加入軍人行列，一定要細膩理性地來討論。

(中國時報)

自己人踢爆民進黨黨職賄更高 賄聲賄影 綠應高標準自清

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。