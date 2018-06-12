賄聲賄影 綠應高標準自清

2018年06月12日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨黨職人員選舉再爆賄選傳聞，儘管年年喊出「一旦查到絕對嚴懲」，卻從未見過黨中央展開過實際的調查行動，既然曾痛批國民黨「連黨職都賄選」，民進黨更該拿出高道德標準，認真清理門戶。

民進黨的權力核心是中常委，產生方式是由249位當然黨代表以及250位票選黨代表，先選出30位中執委，再由這30個人互相選出10位中常委。由於黨代表人數不多，權力又過度集中，幾乎每年中央黨職選舉，都有賄選傳聞。

前綠委許榮淑就曾算過「只要綁100票，一個人給他100萬，總共花1億就可以把民進黨3分之1的權力中心買到了」。尤其在民進黨全面執政後，從地方建設、部會首長到國營事業負責人，中常委如果有心，能夠要到的東西更多，也難怪段宜康說聽到的訊息，今年行情又比往年更高。

段宜康是新系代表人物，他的說法絕非空穴來風，過去民進黨曾痛批國民黨「從黨職到公職都賄選」，甚至曾結合徵信業者，成立「反賄選督導小組」，提供1000萬檢舉獎金，並設檢舉賄選專線來打擊國民黨，也確實接到不少檢舉，直接移送給檢調偵辦。

民進黨既然標榜清廉，更該從黨職選舉開始做起，自清門戶，《政黨法》對黨職人員選舉賄選已刑責化，卻從未拿出來用，民進黨只要拿出查國民黨賄選的標準來查自己人，再將收集到的資料送給檢調進一步偵辦，以黨內派系競爭激烈情況來看，不會查不到。

怕的是，民進黨中央擔心捅到馬蜂窩而諱疾忌醫，坐令賄選傳聞滿天飛，卻反而重傷了民進黨形象。

(中國時報)