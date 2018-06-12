月砍2萬多 退休師怨被背叛

友善列印
中國時報
／台北報導

「我收到退休金重算書，每個月被砍2萬2，我涕淚橫流，因為，連同我太太，我的家庭每月被砍4萬4。」北市學校教育產業工會退休部主任李昭憲昨感嘆，一生奉獻給教育，竟遭如此對待。

從國中退休的李昭憲說，回想30年前，是多麼意氣風發，頂著國立大學機械系的光環，想去那裡任職都可以，他滿腹熱血的去當老師，是因為政府給的退休承諾，沒想到卻被背叛。

政府推動年改，公教年金改革退休所得重算處分書昨起陸續寄發，退休老師可能每月少領2、3萬元。全國教育產業總工會呼籲拿到重算書的退休老師們，在30天內向所屬縣市政府提起訴願，否則，就是自願接受這樣安排。

全教產祕書長劉亞平表示，在這波年改中，退休老師會被砍多少退休金，依每個人年資而不同，以一個任教30年的退休老師來說，所得替代率從原本將近90％降到50％；原本每月可領7.5萬元，之後只能領4.5萬元到5萬元，一口氣減少2、3萬元。

劉亞平指出，全教產立場是退休老師每月領的金額不能少，因此已聘請專業律師，將協助老師進行訴願、行政訴訟及釋憲等，退休老師要向各縣市政府提起訴願，才可以一步一步往下進行法律程序，要回自己的退休權益。　劉亞平提醒，最近有民間團體打著「草根釋憲」口號，招攬退休公教人員，宣稱不用訴訟就能要求大法官釋憲。此舉在現行法律是完全走不通，千萬別誤信。

(中國時報)

賄聲賄影 綠應高標準自清 美國會議員預期 會有高層官員訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。