月砍2萬多 退休師怨被背叛

2018年06月12日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「我收到退休金重算書，每個月被砍2萬2，我涕淚橫流，因為，連同我太太，我的家庭每月被砍4萬4。」北市學校教育產業工會退休部主任李昭憲昨感嘆，一生奉獻給教育，竟遭如此對待。

從國中退休的李昭憲說，回想30年前，是多麼意氣風發，頂著國立大學機械系的光環，想去那裡任職都可以，他滿腹熱血的去當老師，是因為政府給的退休承諾，沒想到卻被背叛。

政府推動年改，公教年金改革退休所得重算處分書昨起陸續寄發，退休老師可能每月少領2、3萬元。全國教育產業總工會呼籲拿到重算書的退休老師們，在30天內向所屬縣市政府提起訴願，否則，就是自願接受這樣安排。

全教產祕書長劉亞平表示，在這波年改中，退休老師會被砍多少退休金，依每個人年資而不同，以一個任教30年的退休老師來說，所得替代率從原本將近90％降到50％；原本每月可領7.5萬元，之後只能領4.5萬元到5萬元，一口氣減少2、3萬元。

劉亞平指出，全教產立場是退休老師每月領的金額不能少，因此已聘請專業律師，將協助老師進行訴願、行政訴訟及釋憲等，退休老師要向各縣市政府提起訴願，才可以一步一步往下進行法律程序，要回自己的退休權益。 劉亞平提醒，最近有民間團體打著「草根釋憲」口號，招攬退休公教人員，宣稱不用訴訟就能要求大法官釋憲。此舉在現行法律是完全走不通，千萬別誤信。

(中國時報)