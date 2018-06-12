美國會議員預期 會有高層官員訪台

美國務助卿羅伊斯（Marie Royce，左）11日參加台北101鼎泰豐午餐歡迎宴，在同伴掩護下進入餐廳。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper，右）昨在外交部接受媒體聯合訪問。（陳建瑜攝）

美國在台協會（AIT）內湖新館今舉行落成典禮，美國眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博（Gregg Harper）昨表示，共和黨及民主黨在美國國會相處並非融洽，但一致通過《台旅法》，這非常罕見，傳達很強訊息，他預期未來會有高層官員訪台。

AIT內湖新館今落成，包括蔡英文總統、行政院長賴清德等我政府高層，以及AIT主席莫健（James Moriarty）、美國務助卿羅伊斯、哈博等都將與會。

哈博昨在外交部接受媒體採訪時表示，AIT內湖新館落成，展現台美關係的重要性，在美國參眾兩院，台美關係會繼續深化。

陸媒稱，AIT是台美斷交下的產物，並質疑台美關係未來能否持續。哈博強調，中國有其看法，他能理解中方觀點，但身為國會台灣連線共同主席，他可明白講，華府對台的承諾及支持是非常踴躍，「美國投資2.55億美元在AIT新館就是展現對台的堅持承諾」。

外界質疑美方來台層級不如預期，哈博僅表示，美國總統川普、副總統彭斯及新任國務卿蓬佩奧在國際舞台表現不錯，也瞭解整體情勢，雖也有人批評；川普做出許多大膽動作，例如把美國在以色列特拉維夫大使館，搬遷至耶路撒冷；台美有許多共享價值，如民主、自由、人權及共同生活方式，讓台美維持緊密關係。

另一方面，川金會今日舉行，國安會近日密集開會研判川金會的影響。熟悉國安人士表示，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理南海和台海的風險，大陸的外交籌碼也將隨之減少。

他說，短期內，中美貿易戰爭與關稅制裁仍無緩解跡象，中國如果繼續在南海或台海等區域安全議題上，選擇與美衝突，將非明智之舉，如此將讓美國政府內部鷹派有絕佳理由，持續在經濟與安全議題上對中國施壓。

(中國時報)

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