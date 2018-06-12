吳敦義就愛好人緣楊文科

2018年06月12日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委林為洲在個人臉書換上新照片自嘲。（摘自立委林為洲臉書）

新竹縣副縣長楊文科。（本報資料照片）

國民黨對新竹縣長提名臨時變更遊戲規則，引來黨內人士批評，包括前總統馬英九與多位黨籍立委都呼籲要回歸公平機制。面對外界諸多質疑，國民黨主席吳敦義心意已決，將徵召新竹縣副縣長楊文科，再透過與民國黨參選人徐欣瑩二階段整合推出人選。

再與徐欣瑩 二階整合

吳敦義昨天出席「兩岸經濟論壇」時表示，「現在還不知道」，但一定會找出最有機會勝選的人，且不排除會在周三中常會通過提名。

據了解，雖然楊文科民調落後，且過去有被監察院彈劾的紀錄，又年近七旬，沒有選戰經驗，但吳敦義仍不惜公開槓上馬英九，硬是決定提名「人緣好」的楊文科。

即使馬英九多次表態支持原本的初選制度，且強調立場沒有改變，但吳敦義網路後援會硬是把「充分了解新竹選情之複雜並尊重中常會決議」的話，塞到馬英九口中，馬吳關係因此降到冰點，也讓在5月初歷任主席共聚，營造大團結的氣勢破功。

吳敦義表示，提名需通過兩程序，一是協調小組一定會再到新竹縣，跟議會、黨部、縣政府、鄉鎮市及有意願參選的人交換意見，進行綿密的溝通與協調，「找出最有機會勝選的人」，第二關則是中央提名審核小組通過；至於明天是否會通過提名，他說，要看這兩天的協商狀況。

吳敦義強調，5月30日當天有10幾位中常委在會中提臨時動議，而他也徵詢所有常委意見，「一致通過」。吳敦義說，「我們當然希望選贏，怎麼會希望選輸？」但選贏要考量贏的因素夠不夠多、夠不夠好，所有縣市長人選中就只剩下新竹縣，所以不排除周三會過。

至於黨內對臨時變更提名辦法傳出不滿聲音，吳敦義還曾暗諷民進黨主席蔡英文在提名新北市長人選時是「黑箱作業」，如今連自己人都看不下去。

吳敦義說，每個黨都有靈活處理的空間，但萬變不離其宗，這很自然，但最終還是要經過中常會決議。

林為洲自嘲 民調太高

眼看「新娘不是我」，立委林為洲臉書上自嘲，都怪自己民調太高。原本放在臉書上的競選看板是與柴犬「阿柴」的合照，為凸顯「被做掉了」，「換看板了（只剩阿柴），現在想起來，都怪我民調太高，不然，最少可以參加初選比賽。」立院臨時會開議，爭議法案也難免「開打」，林為洲說，「黨內初選搞得我，快沒力了。請黨團同志，多體諒。」

(中國時報)