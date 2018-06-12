楊：大黨不可能和小黨談

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

國民黨新竹縣長提名人選引發爭議，日前黨中央提名協調小組還到新竹聽取基層意見，強調要找出最能勝選的人，如今卻傳出黨中央有意徵召新竹縣副縣長楊文科，其實是為了禮讓民國黨主席徐欣瑩；對此，楊文科團隊表示不可能，「大黨不可能跟小黨談」。

有意爭取提名的藍營立委林為洲隨即在臉書意有所指表示困惑，「為什麼一定要派二軍去打仗？」他也多次對黨中央不採全民調決定縣長提名人選表達不滿，也讓外界將楊文科貼上「戰鬥力不足」的二軍標籤。然實際上楊文科為在地客家人，且黨內「負評」較林低，這也是儘管楊文科知名度不足，仍被藍營視為優先人選。

楊文科在2013年擔任中科管理局長時曾遭彈劾，擔任新竹縣副縣長期間聲量小，不少縣民對楊文科毫無印象，直到楊去年在縣內掛起看板時，才知道他是誰，且楊文科從未有選戰經驗，公開場合講話也少了一般參選人的氣勢，不過，有科技業大老站台撐腰，園區從業人員鐵票預估不會少。

林為洲「二軍」一詞，點破一般大眾在看楊文科的目光，也因為如此，地方才傳出國民黨有意與徐欣瑩合作，以禮讓的方式要搶下2020年兩席立委。的確，林為洲要比楊更具全國知名度，但本身並非客家族群的關鍵因素，讓國民黨在最後關頭選擇與徐欣瑩合體的「最大公約數」，也並非不無可能。但此一說法被楊文科團隊反駁，稱以現階段來講不可能，除非徐主動想跟國民黨合作。

對於藍營內部的競爭情勢，林為洲表態不會脫黨參選，在中選會8月27日登記前，都要爭取到底。只是三不五時在臉書「表達意見」的林為洲，心聲是否能傳達到黨中央？就看本月13日中常會結論了。

(中國時報)

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