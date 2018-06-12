竹縣恐不保 吳打啥算盤

2018年06月12日 04:10 中國時報 王正寧

國民黨遲未完成提名的新竹縣，在最後上演「髮夾彎」！立委林為洲雖然民調最高，但得不到地方派系認同，中常會又臨時變更提名辦法，等於被地方與中央聯手做掉。如今，口口聲聲要提最有勝算人選的吳敦義，不論徵召其他任何人選，最後都恐難與民國黨的徐欣瑩一拚，新竹縣執政地位將不保。

新竹縣是國民黨目前少數執政區，但提名作業一直延宕，由於縣黨部主委、副議長陳見賢也有意更上層樓，加上去年在黨主席一役大力支持吳敦義，以致新竹縣有「口袋名單」之說沸沸揚揚，黨中央一貫的的說法是「對手還沒確定」。

據了解，經過與地方派系接觸，黨中央對表態參選者意願是否真的那麼堅定，有所疑慮，但反對非「自己人」的態度，十分堅決。因此，曾是國民黨立委、現任民國黨主席徐欣瑩反成最大公約數。

陳見賢與徐欣瑩本就熟識，副縣長楊文科與科技大老宣明智熟識，宣明智是民國黨大老，與妙天不論金脈、人脈上都有不可小覷的實力，兩人和吳敦義都有相當交情，也讓未來雙方的整合有初步共識。

新竹縣在第三次協調沒共識，遂決議採民調之後，身為黨主席吳敦義終於發難，駁斥有所謂全民調的協商共識。而在吳系中常委的串連之下，臨時讓遊戲規則急轉彎。

此舉引發黨內反彈，也打臉吳敦義自己堅持全民調、不徵召、提名勝選人選等原則與說法。更可議的是，派系私設刑堂會審林為洲，黨中央也跟著摻和，並當作呈堂證供，而黨主席也拿來說嘴，要媒體看看林為洲「過去紀錄」，奚落「跳槽」國民黨的林為洲「藍皮綠骨」。

然而，林為洲曾任國民黨新竹縣黨部主委，據了解，2016年立委選舉時，當時藍營選情大壞，民進黨操盤的高層人士曾與林為洲接觸，勸其改披綠袍，但並未被接受；林至今並未叛出國民黨，而且還是黨團戰將。因此，黨團所有成員曾簽署一份連署書，要求黨中央依制度提名，但顯然未被吳接受。

日前10位青壯派藍委搶在「海峽論壇」前夕，自行組成訪問團赴北京與國台辦主任劉結一會面，遭外界解讀「走自己的路」。黨內「挺朱派」眼見提名辦法可以量身訂作，不用對手見縫插針，「兩顆太陽」的心結更加糾結。

(中國時報)