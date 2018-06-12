鄭朝方撇靠爸族 最大對手是自己

2018年06月12日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

藍營在新竹縣陷入派系分裂，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天表示，他將採陸海空三管齊下來打選戰，並運用自己的年輕選舉團隊打網路戰。雖然國民黨內部分裂嚴重，對他來說是個好機會，但他強調，選民要看政見牛肉，現在最大對手還是自己。

民進黨在新竹縣市主打「世代交替」，希望由政績表現優異的新竹市長林智堅帶動拉抬鄭朝方的氣勢，林智堅和鄭朝方昨天同時接受廣播節目蔻蔻早餐專訪，扮演「母雞帶小雞」角色的林智堅表示，鄭朝方是「甜蜜的資產」，兩人是認識多年的好兄弟，還沒踏入政壇，兩人就是朋友。

打著「鄭永金之子」的名義出來，在地方上有許多「反鄭」聲浪，鄭朝方說，這個標籤一直都在，但他靠的是自己。以前大家都說他是「鄭永金的兒子」，現在他希望別人看到他，會說「鄭永金是鄭朝方的爸爸」。鄭朝方否認自己從政是透過父親，他說，當初進民進黨是因為自己在2015年投稿了民進黨的歌曲徵選，他的政治立場也很明確，「民進黨是我第一個加入的政黨」。

林智堅說，他跟鄭朝方對新竹有一致的理念與遠景，會義無反顧的支持鄭朝方，鄭朝方若當選新竹縣長，「新竹市的林智堅會一併服務」。

不過，新竹縣選舉比起新竹市更加複雜，鄭朝方說，新竹縣有80％的客家族群，另外還有傳統農村及新住民，是個族群融合的城市，以往的選舉藍綠交替，除了傳統文化外，重點應在於如何使在地生活優化。

鄭朝方表示，他不後悔參選，也認為「堅持到底的才是贏家」，新竹縣民「選人不選黨」，現在最大的對手還是自己，因為選民要看的是政見，更在乎「牛肉在哪裡？」

(中國時報)