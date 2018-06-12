農委會急補破網 蕉價回穩囉

2018年06月12日 04:10 中國時報 林和生 、 郭韋綺 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

農委會副主委陳吉仲昨呼籲農民不要搶收水稻，也回應了上周民進黨中常會的開會經過。（農委會提供）

香蕉價格暴跌，農委會上周大動作承諾，本周前將回到每公斤15元的價格。農委會副主委陳吉仲昨表示，雖然昨天休市，但前天周日北農價格在每公斤13元，而且有企業原本想以16.5元收購香蕉，結果已經買不到，顯示價格已經回穩。

陳吉仲表示，為穩定香蕉產銷，上周起積極透過行銷促銷、加工、輔導外銷及去化格外品等措施，維護青香蕉的產地價格，且產地價格已經迅速回穩，並且提升到每公斤7至8元。甚至在加購的1000多公噸外銷香蕉中，每公斤達到16至20元的也都有。

陳吉仲強調，今年年初就已經在處理生產過量的問題，並非等到總統生氣了說出重話才做出因應，如果是這樣的話，「我們沒有資格站在這裡講話。」

蕉農終於笑得出來

蕉農也表示，上周農委會將下蕉價格拉高到每公斤5元收購後，連日來帶動盤價上揚，11日上蕉收購行情來到每公斤平均8元上下，甚至一度衝上10元，品相差一點的6元，蕉價明顯上揚，蕉農臉上也露出苦笑。

農糧署南區分署長姚志旺指出，透過公部門及民間共同促銷的帶動下，加上格外品去化累積至今收購超過625公噸，另外，外銷管道同步進行，已經有貨櫃啟動運往中東杜拜，大陸及日本同時間都在洽談，多管齊下已看到成效。

萬丹蕉農洪兆濡則是有著農民樂天知命的感受，他說，務農的就是這樣，有時價高、有時價跌，遇到了就去面對，總不可能每年都期待高價，只能求贏，那誰要去輸，其實價格起落就以平常心面對，總會等待柳暗花明那天到來。

行銷、加工 多管齊下

美濃區農會理事長謝志強表示，今年氣候穩定香蕉盛產，價格崩跌很厲害，這跟搶種沒有關係，這幾天因為大眾關注和幫忙，蕉價漸漸回升，成本有補回來，但還是太低，希望可以再把價格往上拉。

此外，由於近來蕉價議題持續發酵，也有水果大盤商不忍香蕉被當成廚餘堆肥、餵豬，以高出行情的每公斤12元收購上蕉，以每公斤6元收購下蕉，比農委會5元還多出1塊錢，希望能夠幫助農民增加收入，讓盤價一度衝上10元，最後平均價仍落在8元上下。

(中國時報)