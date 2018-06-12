被小英飆罵 陳吉仲自認專業夠

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中國時報
／台北報導

上周民進黨中常會傳出總統蔡英文「飆罵」農委會說，圖表畫得很漂亮，卻不會用白話文解釋，「難道要我說話你們（農委會）才要動嗎？才要反擊嗎？」農委會副主委陳吉仲昨回應，他是農經專業，標準比外界設定的更高，自認最有專業、最有能力處理價格問題，或許上面長官還不滿意，但「這樣的對話，是爭辯嗎？每個人解讀可能不同。」

外傳香蕉價格暴跌，總統蔡英文在上周中常會飆罵，農委會才啟動產銷調節，把收購次級香蕉去化，從每公斤3元提升為5元。且陳吉仲指稱台灣專業農戶年所得154萬，蔡英文震怒，質問「生活在農村的老農、現在回鄉的小農，年收入有到154萬嗎？」

陳吉仲昨於農委會記者會還原經過，他表示，自己大學、研究所都念農經，在專業領域也擔任農產品價格負責人，從來沒有講任何「文謅謅」的話，都是直接講白話文。總統問，香蕉有沒有滯銷？「我當然說，沒有滯銷啊！因為從經濟學角度，供給一定可以找到需求，她就覺得我是學者反應，在講文謅謅的話。」

接著陳吉仲報告香蕉產銷失調問題，必須長、短期規畫，因過去30年也出現過失調，未來10年也會有；農委會短期目標就是縮小失調幅度，讓農民收益不要低於成本，否則就不及格，「這樣的對話，是爭辯嗎？ 每個人解讀可能不同。」

至於農戶收入有落差？陳吉仲解釋，154萬是「專業農」所得，這154萬家戶總所得是僅佔3成的8萬專業農民，並不能代表所有78萬戶農民的年收入。另外7成是包含小農、老農的「兼農」，平均所得落在105至110萬之間。他報告的是3成的專業農，「總統就覺得，那7成的農業人口該怎麼辦？」

陳吉仲強調，農業還是需要專業，因為包含農業保險，農民福利要提升，還是要靠專業農，未來也盼其所得可再提高到每年180萬元。

(中國時報)

農委會急補破網 蕉價回穩囉

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