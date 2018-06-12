金控民民併鬆綁 門檻降至10％

2018年06月12日 04:10 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

鼓勵金融併購，金管會祭新措施。金管會主委顧立雄11日宣布，將鼓勵由民營金控發動的「非合意併購」，金控申請「首次持股門檻」將由現行25％降低為10％，讓併購難度降低，但收購標的公司到10％的金控必須提出時間表，若最後無法在期限內提高持股到25～100％，就必須有退場機制。

台新金併彰銀 不適用

顧立雄同時提出三大限制，一是僅限金控發動，不允許大股東或其他產業操盤；二是僅限民民併，不觸及民公併、公民併或公公併，因此如台新金要併彰銀，或公股金控間合併，不在這次開放範圍；三是一次鎖定一家，不得到處插旗，否則金管會將會「關注」。

顧立雄先前即公開表示，國內銀行、保險、證券等家數過多，希望鼓勵金融整併；也曾說過，不鼓勵產業對金融進行非合意併購，但若是金控發動的金金併，則可以考慮。

金控法現行規定，金控投資是以持有子公司為目的，且必須持股逾25％，最寬鬆時是第一任金管會主委龔照勝，祭出金控首次持股只要5％，且優質金控申請隔日自動核准，可在市場上發動「突擊」，但因出現「二次金改弊案」，後來的歷任金管會主委多數主張合意併購，即使不反對非合意併購，金控首次持股多半要求25％以上。

前金管會主委曾銘宗時期曾重新開放金控申請非合意併購，但首次持股門檻拉高到51％，若有公司派反抗，成功機率就會降低，因此過去也有失敗案例。

併不成 須提退場機制

顧立雄開放金控首次申請持股只要10％，即是以大股東適格性審查作為新門檻，同時若Ａ金控要併購Ｂ銀行，其金控旗下子公司或關係企業已先持有Ｂ銀行到9％多，再由金控申請跨過10％門檻，顧立雄說：「好像現在很多人都玩這種遊戲，不是嗎？」即無法禁止，但會從委託書等方面去控管，避免有人規避10％的審查。

且這次規範的都是「非合意併購」，顧立雄說，「合意併購有什麼好規範」，鼓勵民營金控申請公開收購跨過10％門檻即算插旗成功，先投資看看，之後再想辦法在一定時間內拉高持股到25％、甚至是100％。

但顧立雄也排除爭議性較大的公公併、公民併，只讓民民併先行，且併不成的金控必須提退場機制，即一定期限內如無法拉高持股至控制性股權的標準，就必須出售股票。

(中國時報)