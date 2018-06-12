辜林瑞慧扶植新秀 茱麗亞學院感謝

2018年06月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託金控創辦人辜濂松夫人辜林瑞慧延續辜濂松致力於國民外交的精神與回饋社會理念，自1993年起長期提供獎學金予美國茱麗亞音樂學院鼓勵優秀學生，培植國際級潛力新秀，並藉此拓展台灣能見度，美國茱麗亞音樂學院為感謝辜林瑞慧的貢獻，上月特別頒發感謝狀，為第一位獲美國茱麗亞音樂學院授予此殊榮的台灣代表。

愛好音樂的辜林瑞慧，長期為音樂耕耘與付出，於1993年出資成立Mitzi Foundation，每年提供獎學金贊助美國茱麗亞音樂學院遴選傑出優秀的音樂學子，25年來從未間斷，多位曾獲頒Mitzi Foundation獎學金的音樂新秀們，均已在國際樂壇嶄露頭角。

如第一位Mitzi Foundation獎學金得主的美國知名男高音聲樂家Anthony Dean Griffey、豎琴演奏家Jessica Zhou、小提琴演奏家Michael Larco及英國低音號樂手Andrea Overturf等多位才華洋溢的音樂家，都因此受惠，得以發揮所長。

辜林瑞慧亦協助邀請，安排Mitzi Foundation獎學金得主來台演出，國人不僅能享受國際級的藝術表演，也使這些優異的音樂家得以將台灣所見所聞與美國師長同學分享交流，以最實際的方式持續扶植國際音樂新秀，精神令人感佩。

2017年獲邀來台的Mitzi Foundation獎學金得主，被讚譽為「無法抗拒」、「迷人且圓潤」的男中音聲樂家Jacob Scharfman十分感謝辜林瑞慧，他表示對台灣印象極好，來台表演的經驗對音樂研習之路幫助甚多。

中國信託於每年12月舉辦「中國信託音樂饗宴」，邀請當年度或歷年美國茱麗亞音樂學院Mitzi Foundation獎學金得主來台表演，包括連續7年來台表演的鋼琴演奏家Evan Shinners、單簧管及薩克斯風演奏家Zachary Hann、法國號樂手Kaitlyn Resler、古典小號樂手Tristan Clarke等多位優秀音樂家均曾來台演出。

(中國時報)