台飛新棚廠 明年啟用

台飛新棚廠上梁典禮11日舉行，華航董事長何煖軒（右）及桃園市長鄭文燦為鋼梁安裝金螺栓。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

在桃園市長鄭文燦見證下，台灣飛機維修公司11日舉行新棚廠上梁典禮，預計明年正式啟用，將可同時容納兩架777／A350廣體機與三架737／A320窄體機進行維修作業，為國內最大跨距的棚廠建築。中華航空董事長何煖軒表示，台飛為華航深化飛機維修產業的利基，台灣為亞太地區核心，具備優越的地理位置，擁有相當大的發展性。

台飛新棚廠自2017年1月動工迄今工程進度已逾70％，主體建築結構均已完成，昨日上梁典禮由何煖軒主持，桃園市長鄭文燦、民航局飛航標準組長林俊良、桃園機場公司總經理蕭登科、空中巴士及波音代表等與會，預計將於今年11月取得使用執照，2019年3月正式落成啟用。

鄭文燦指出，台灣航空產業總產值至2017年底達新台幣1084.99億元，且每年以8％成長率持續擴大中。華航為了新購置的14架空中巴士A350-900新機的維修需求，加上亞太地區維修業務需求大幅成長，於2015年成立「台灣飛機維修股份有限公司」，將帶動航太產業投資、維修人才培育、相關產業及材料供應，並搶攻亞洲的飛機維修市場，使桃園的航太產業蓬勃發展。

何煖軒表示，根據Oliver Wyman顧問公司研究報告指出，亞太地區未來10年機隊數將再成長86％，預計超過1萬3500架次，修護市場平均成長率亦高達6.4％。台飛新棚廠占地約1萬9500平方公尺，其中五層的庇屋區及飛機維修機棚區，總地板面積約37500平方公尺，為國內最大跨距的棚廠建築。初期主要提供777、A350等民航機及市場上其他主流機型的機體維修服務；並逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨及飛機補充型別認證工程能力等。

(中國時報)

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