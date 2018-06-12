連假集體休 學者籲乘客優先

2018年06月12日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

近一兩年國內屢傳出鐵路、航空等大眾運輸員工在連續假期集體休假，威脅民眾運輸便利，儘管依現行的《勞基法》，運輸業員工有權利休假，但民眾行的權益卻受波及，面臨「有車沒人開」，因而掀起是否要針對運輸業員工休假另立新法或修法的討論。

政府不正視 恐難善了

根據《勞基法》第37條明文規定，國定假日員工「均應休假」；遇到內政部規定的國定假日，包括春節、端午、中秋等，現共12天，若需請勞工出勤，資方須與勞工協商、取得其同意，否則勞工即可「依法休假」。

因此員工可規避發動罷工應有的法定程序，達到類似罷工的效果。一旦員工在疏運前夕祭出依法休假要脅，公司恐面臨「票已賣出、車卻開不出來」的困境，即使這次高鐵危機解除，未來仍是不定時炸彈，恐影響民眾行的權益。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，運輸業最高宗旨應為「安全」、「大眾行的權利」，不管公司或政府都要以乘客為優先。且《勞基法》不能一體適用所有行業，尤其運輸業跟上班族不同，連續假日一定最忙碌；若多數員工依法休假，即使有運輸工具卻沒人開，要如何兼顧優質服務及減少勞工疲勞？

黃泰林認為，政府應用法規、公聽會、產官學協調等方式，規範運輸業員工依法休假的問題。他強調，以民眾行的權益為主，不代表運輸業勞工權益不重要，兩者如何兼顧，是否要進一步修法？是政府需思考的問題。

應徵運輸業 宜有認知

交通部路政司長陳文瑞表示，運輸業員工要依法休假，背後都有原因和訴求，資方應持續溝通，避免影響連假疏運。且員工在應徵大眾運輸行業時應有一定認知，無法在連續假日休假，這是最忙碌的時候，要特別付出，否則一年這麼多的連假會有問題。

目前法令規定禁止罷工的行業並不包括運輸事業。而在鐵路、航空業陸續傳出員工集體休假，外界提出是否將運輸業也納入《勞資爭議處理法》的呼聲後，陳文瑞說，將進一步討論。

(中國時報)