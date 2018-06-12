旅客順利返鄉 很有成就感

2018年06月12日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

「順利送旅客返鄉是最大成就感。」高鐵員工說，不能正常休假與家人度過連續假期雖有遺憾，但看到大家歡喜、安全回家或出外旅遊，這是身為交通運輸業服務人員的責任與驕傲。

運輸業工作性質特殊，應負更大社會責任，不應動輒休假。高鐵李姓員工表示，連續假期對交通服務業來說，正是最忙碌的時候。看著每位旅客能夠因高鐵的便利及快速，順利與家人團聚歡度佳節，這便是她在工作中獲得最大的成就感。

回憶剛踏入這個行業時，逢年過節看著旅客提著行囊，臉上洋溢著即將與家人團聚的喜悅，剛開始很不習慣，總覺得為何別人可以回家團聚，自己卻要上班？心中難免有失落感。但偶爾會有旅客微笑對她說：「辛苦了，謝謝！」這時她就會覺得一切辛苦都值得了。

去年春節台鐵部分員工提出依法休假，但也有員工願意留下來上班，有台鐵員工說，運輸業員工要有職業道德，尤其行業有其特殊性，負有更大的社會責任，應該「犧牲小我、完成大我」，盡力將工作做好，讓旅客平安順利返鄉。

長榮大學航空運輸管理系教授黃泰林表示，運輸業工作性質特殊，負有更大社會責任，不宜動輒依法休假。「若上班員工不足，公司可能會想盡辦法補足人力。」 ，日前已傳出航空公司要招募實習生，補足依法休假產生的人力缺口，但實習生受訓時間跟正職不一樣，若發生意外安全堪慮，恐造成惡性循環，最終也是大眾的損失。

(中國時報)