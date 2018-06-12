告別月光族 用薪資累積資產

2018年06月12日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

6月畢業季節到來，應屆畢業生紛紛投入勞動市場成為社會新鮮人，根據教育部統計處推估，今年六月將有約30.1萬的大專院校畢業生，即將進入社會，領到人生第一份正職薪資。全球人壽提醒，當領到第一份薪水時就要做好財務規劃，優先順序是，先買保障，再累積資產，只要善用年輕人最大資產「時間」，就能在「複利」幫助下，逐步累積資產。

先留再花 自動轉帳第一步

社會新鮮人的熱門話題之一：「起薪多少才合理？」根據勞動部職業類別薪資調查統計，職場新鮮人平均起薪26K，與年輕人期待的起薪33K有差距。因此，有些年輕人會有：「薪水這麼少怎麼攢錢？」的心聲，甚至有些社會新鮮人因不做財務規劃管理，出社會半年至1年都是月光族。

全球人壽表示，不論26K還是33K，想要累積資產的步驟跟方法都一樣，那就是「先留再花」，並且利用「自動轉帳」機制，把錢藏起來，讓自己花不到，自然就能攢到錢。例如社會新鮮人可以先設定每月留下薪水的10%，例如26K，每月留2,600元，可以透過薪資帳戶，一領到薪水，就自動把2,600元轉帳到另一個沒有提款卡的銀行帳戶，這樣一來，一年下來就可以累積到3萬元，就能開始踏出資產累積第一步。

3萬元可以怎麼做財務規劃？全球人壽表示，可以先幫自己的「健康」買保險，因為年輕人最大的資產莫過於健康與時間，然而，健康卻可能面臨疾病或意外風險，若失去健康，就無法工作，導致收入中斷。因此建議年輕人可以優先幫自己買定期保險，包括殘扶險、醫療險、意外險、癌症險，讓風險萬一降臨，還有理賠金幫自己度過難關。

優先買定期保險 不怕風險

如果每個月只留下2,600元，又想買保障，同時累積財富，則可考慮購買投資型保單。全球人壽解釋，所謂投資型保單，商品類型還可分為年金險與壽險，以年輕人來說，建議購買投資型壽險商品，因為有些投資型壽險還提供附加醫療險、意外險等附約的權利，又可以同時投資基金。

善用時間 年輕人最大本錢

若擔心自己不懂基金，也不會選擇基金的社會新鮮人，可以選擇具有儲蓄功能的利率變動型年金保險，當作資產累積工具。 全球人壽提醒，社會新鮮人不要因為「起薪」低於預期而放棄資產累積，要把握最大的本錢「時間」，以及累積資產工具複利效果，從領到第一份薪水就一步一腳印，完成人生各種夢想。

(中國時報)