做好資源平權 城鄉零差距

2018年06月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

縣議會舉行「107年度地方治理論壇」之《資源平權、城鄉零差距》議題，民眾齊聚，關心彰化發展。（黃國峰攝）

彰化縣議會祕書長史仁智。（黃國峰攝）

2018年中央政府總預算出爐，社福占總支出最大宗，如何讓每分錢用在刀口上？資源定義也不只是錢，怎麼去創造意義，都值得深度探討。彰化縣議會舉辦地方治理論壇，首場聚焦「資源平權、城鄉零差距」，引起熱烈參與，專家、議員們從統籌分配及社福補助邏輯等多元著力，激盪新火花。

跳脫民意機關侷限

彰化縣議會祕書長史仁智代表議長謝典霖表示，期許透過辦理地方治理論壇，一舉跳脫民意機關的侷限，邀集國內外專家共同獻策，透過公開討論，以清晰擘畫彰化地方特色，完善地方治理藍圖，並發揮最大價值，打造幸福家園。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆指出，搭起論壇，讓縣民聽到彰化縣議員們問政的深度和探究問題的能力，帶動更多人參與公共事務。

論壇也邀豐安聯合診所院長蔡明忠演講「從醫療端來看未來的長照」，蔡明忠從傅達仁到瑞士「死亡旅行」等案例點出生與死兩難，喚醒聽眾更深刻地體認「活著，健康自主管理的重要。」

行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷指出，台灣7成人口住都市，城市磁吸效應越來越嚴重，彰化子弟外流，鄉村被掏空，要從政治資源合理分配來著力，再者，要盤點地方的文化資源，經營出特色。

東海大學政治系副教授邱師儀指出，人口數量多寡不代表國力，素質提升更重要，大都市有磁吸效應，彰化不可能變台中，差距不見得不好，重要是要有特色，彰化可定位為衛星都市，擁有城市生活機能，也有鄉下悠閒、吸引人們來移居，彰化有很多機會，精緻農業、羊肉、養殖等都是強項，值得強化推銷。

別讓城鄉差距拉大

彰化縣議員張東正指出，資源對每個人效果不一樣，搭起平台、整合更重要，資源也不只是錢，包括社區、古蹟與文化等，各面向妥善發揮，才能拉近差距。彰化是人口最大縣，統籌分配款的人均分配卻敬陪末座，中央要正視，不要讓城鄉差距一再拉大。

縣議員劉惠娟指出，彰化有八卦山、百果山，相對百果山資源、宣傳不足，應努力行銷，此外，慢飛天使早療教育要做到移動式社區療癒，不少偏鄉資源不足，讓身障生犧牲學習機會。

中正大學政治系教授蔡榮祥指出，鄉下不可能像都市，鄉下應建立自己的文化意義，彰化有田尾公路花園、鹿港等吸引人，欠缺抹粉點胭脂，政府協助多行銷，花不了什麼錢；再者，政治能做有限，把自己社區做好，自己不改變，不會有人幫忙改變，重要是地方人關心自己地方事。

建立自己文化意義

彰化縣政府計劃處長陳坤佐表示，統籌分配款的依據值得討論，在大制度沒有調整前，彰化縣政府最在意進行有效整合，並認為照護要全面，不只是少數人。

(中國時報)