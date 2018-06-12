正視差異 凸顯彰化之美

2018年06月12日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

如何務實做到資源平權，縮短城鄉建設差距？學者、專家面對面座談，咸認與其弭平差距，不如承認差異，努力找出自我特色與定位，將有限的資源投入教育、基礎建設與發展觀光，在刀口上建設，更應用心做得更細緻。

行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷表示，台灣跟全世界一樣，居住在都市的人口遠高於鄉下；政府是以《都市計畫法》和《區域計畫法》加以區分管理。2014年全台都市計畫區有433處，高達8成人口都住在都市計畫區內，城市的磁吸效應只會加劇、不會停止。

相較於大城、芳苑，彰化、員林算彰化縣的都會區，但若以整個國家發展角度，地狹人稠的彰化縣卻仍屬鄉村。他呼籲府會合作，盤點地方文化資源、發展各庄頭特色，凸顯彰化之美；更建議讓中小學校長有動支經費的自主權，新課綱上路在即，家長與社會大眾皆應進入教學現場關心，加速落實改革。

中正大學政治系教授蔡榮祥主張，與其急著想弭平城鄉差距，不如正視差異，讓城鄉的差異化越大越好！畢竟城市與鄉村本質上就完全不同，他在周休假日時常到田尾賞花、鹿港吃蚵仔煎拜媽祖，鄉村就該發展獨有的特色。

蔡榮祥表示，彰化原本就很美，只需再行「抹粉、點胭脂」，妝點、行銷彰化之美；例如建構明顯清楚的商圈地圖，方便外地遊客按圖索驥，搭配高鐵便捷交通，設計深度二日遊，以乾淨街道和人情味，吸引民眾前來消費，體驗生活、飲食文化。

蔡榮祥強調，政府不能因經費有限就不想做事，更應用心整合民間資源，從社區做起，而地方事務更需在地人傾聽、關心，只要願意做，最後一定能做成，員林鐵路高架化就是成功案例。

縣府計畫處長陳坤佐表示，在統籌分配款制度未調整前，縣府將努力朝民眾最關心重視的部分投入，盡量有效運用資源。國家提供的服務跟照顧應更均等，不應有城鄉差距；去年起縣府積極建置免費wifi，普及至全縣各鄉鎮市，總體預算有限，如何整合民間力量也需更多思考。

(中國時報)