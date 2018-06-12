釋善意 美核准陸810億收購案

2018年06月12日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸企「中國泛海」收購Genworth。圖為中國泛海董事長盧志強（前左）、Genworth金融集團董事會非執行主席James Riepe（前右）代表雙方簽約。（摘自網路）

中國泛海集團小檔案

陸美貿易談判第3回合甫落幕之際，美國「外國投資委員會」（CFIUS）日前批准中國泛海控股集團以27億美元（約810億台幣）收購美國保險公司「Genworth」。這是美國總統川普上任後，CFIUS批准的最大一筆陸資收購美企的交易案。外界解讀此舉可能是華盛頓向北京釋出善意。

川普任內最大陸資交易

美國《華爾街日報》11日報導指出，該收購案始於2016年10月，當時中國泛海宣布以27億美元價格收購Genworth。該公司的長期護理保險業務和住房抵押保險業務在美國分別排名第1位和第4位，其住房抵押保險業務在加拿大和澳洲商業保險公司中排名第1位。

報導稱，但由於審查問題，2017年7月13日，兩家公司撤回此前的聯合申請，並第2次向CFIUS申報。當年10月2日，又第3次向CFIUS遞交收購申請。這項交易經歷CFIUS已知的持續時間最久的審查流程之一，而在此期間美陸在一系列涉及貿易和國家安全爭議問題上陷入矛盾。

時間點巧合引發臆測

報導雖引述知情人士消息稱，陸美貿易談判並未觸及中國泛海與Genworth的交易；但CFIUS批准收購案的時間剛好落在兩國第3輪貿易談判後不久，時間上巧合，也引發臆測，華盛頓是否有意向北京釋出善意。

事實上，CFIUS近年來對待陸資交易的態度越來越謹慎。去年9月，就在CFIUS的建議下，川普叫停陸資背景的「峽谷橋資本」收購美國萊迪思半導體的交易。

CFIUS態度愈趨謹慎

今年1月，螞蟻金服試圖收購美國金融公司速匯金的交易也未獲得CFIUS批准。今年4月，CFIUS還拒絕大陸海航集團收購美國天橋資本的計畫。此前更傳出，有美議員正在推動議案，希望賦予CFIUS更大權力，遏制可能存在問題的大陸投資。

據了解，為完成最終交易，Genworth和中國泛海仍需要獲得美國、大陸和其他國家監管機構的批准。

(中國時報)