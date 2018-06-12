白宮警告 中興再犯就三振

2018年06月12日 04:10 中國時報 吳孟翰 ／綜合報導 ／綜合報導

中興通訊上周和美國政府就禁售令達成和解，免去倒閉命運。不過白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）警告，若中興再有違規行為出現，就等著被「三振出局」，美國政府將停止其在美國業務。

美國政府4月下令，禁止美國企業出售零件給中興。理由是中興去年已就違反美國制裁令將美國商品出貨到伊朗認罪，但該公司在與美政府達成一項協定後又違反了協定的條款。

路透報導，納瓦羅當地時間10日指出，中興將必須遵守「三振出局」規定，如果他們再有一次違規行為，就得停止在美國的業務。納瓦羅表示，美總統川普之所以決定讓中興在美國繼續運作，是為了向大陸釋善意，希望給大陸國家主席習近平人情，換取習在川金會等問題上做出更多的回報。

由於川普此前表示將撤銷對中興懲罰時，正值中美貿易談判關鍵期，美國兩黨議員皆指責川普是將貿易與國家安全混為一談。中興案和解消息公布後，美國國會的對陸鷹派則明確表示，打擊陸資科技公司的戰鬥不會因為「放生」中興而結束。

中興案和解消息公布後，參議院民主黨領袖舒默和民主黨參議員范霍倫以及共和黨參議員科頓旋即在同（7）日聯合提案，要求恢復對中興制裁，同時禁止美國政府機構向中興或華為購買或租賃設備或服務。該項法案並獲兩黨數位參議員連署支持。

(中國時報)