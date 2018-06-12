台胞國民化 陸展高度自信

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中國時報
／廈門報導

大陸繼中央的惠台31條後，各省市也陸續推出惠台政策，大陸全國台企聯總會長王屏生受訪表示，儘管要徹底落實還沒那麼快，但對台胞全面開放的方向明確，展現高度自信；對之前傳出大陸有意發放身分證給在陸流離失所的台胞，王表示確有聽說，他認為大陸正將兩岸人民做整合，這只是個「重新註冊」動作，對陸方並非難事。

王屏生在海峽論壇期間，接受本報訪問，針對惠台31條，他表示「感受很強烈」，每個省市進度不一樣，但逐漸落實只是時間早晚的問題。

王屏生說，惠台政策涵蓋面廣，雖然有些法規還沒完全到位，但對台灣全面開放的方向明確，「大陸很有自信，把台灣人當做自己人民，反而是台灣沒有自信」。他認為，過去談《兩岸服貿協議》時，大陸顧及要給台灣尊嚴，「其實對大陸來講沒有關係，你全部都來都OK」，也因此惠台政策有部分就是當年服貿協議大陸開放給台灣的內容。

之前傳出陸方有意發放大陸身分證，給在陸流離失所的台胞，王屏生坦言曾聽說，對大陸而言，就是幫忙他們「重新註冊」，是個簡單的動作，反正現在大陸也正將台灣人與大陸人做整合，「已經把你當國民，就看台灣怎麼去反應」。

王屏生稱，現在有越來越多台灣人，會開始去討論並思考兩岸統一的可能性和可行性。

(中國時報)

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