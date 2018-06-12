旺角騷亂 梁天琦遭重判6年

2018年06月12日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

香港2016年大年初二爆發的「旺角騷亂案」，昨日香港高等法院宣判，幾名涉案者包括本土民主前線前發言人梁天琦因暴動罪被判入獄6年，同案被告盧建民、黃家駒分別被判囚7年及3年半。這是香港歷次暴亂案或社運示威行動審訊中，判刑最重的一批案件。法官判刑時強調，民眾對政治現狀不滿，也不能訴諸暴力。梁天琦及盧建民的律師均表示會考慮就刑期上訴。

綜合多家港媒報導，旺角騷亂距今逾2年，導火線源於2016年新春期間，食物環境衛生署及警方向售賣熟食的無牌小販執法並驅趕，梁天琦等「本土派」組織成員到場聲援保衛小販，與警方爆發衝突。

法官彭寶琴表示，案件有社會政治因素，但她主要會考慮暴力行為。同時，她引用數宗英國暴動罪案例判刑原則指出，法庭不能給予社會錯誤訊息──那就是大眾如對政府或現狀不滿，就可訴諸暴力。不能接受以政治訴求作輕判因素，法庭判刑時只需考慮暴力行為和破壞社會安寧的程度，個人的背景及犯案動機不能作為求情。

彭寶琴又稱，任何文明社會的刑事法均要防止他人將法律掌握於手中，而社會只有守法和違法之分，法庭有責任判處違法的人。盧建民聽聞判刑時低頭數秒，梁天琦則向公眾揮手，並給女友飛吻。多名社運人士如梁國雄、吳文遠、黃之鋒、周永康及梁頌恆等也到庭旁聽。

旺角案至今已有28人被定罪判刑。80男11女共91人被捕，年齡層橫跨14至70歲，其中60人已被起訴或正循司法程序處理，5人保釋候查，26人經調查後獲釋。

(中國時報)