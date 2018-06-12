台商太太創業 讀國學推有機

國民黨副主席郝龍斌（中）日前赴廈門參訪青創基地，走訪由台商太太組成的寶蘊文化傳媒公司。（陳君碩攝）

友善列印
中國時報
／廈門報導

大陸各地廣布的創業基地，譜寫著許多台灣人打拚的故事，在廈門啟達創業基地，有一群台商太太們，也在此成立公司，他們不領薪水，靠著政策補助及濃厚的凝聚力，一同研讀經典、開設兒童國學班、推廣台灣有機食品，不只從中找到在異鄉的歸屬感，更影響全家人也一同參與學習。

「啟達海峽雙創基地」是廈門專門提供給台灣人的創業空間，60間辦公室時刻滿租，創業成功率高達9成，也時常成為兩岸官員赴廈門時的必訪行程。

有別於基地裡其他創業項目，由一群台商太太們組成的「寶蘊文化傳媒」顯得格外特別，遠遠就可聽到辦公室內熱情洋溢的討論聲，她們正為即將開班的兒童國學班製作教材道具。

寶蘊文化傳媒公司執行董事吳蕙婷受訪表示，公司於去年8月登記註冊，並入駐創業基地，但其實已經運作3年多，過去地點是在家裡，她笑稱是「客廳創業」，大家一同研讀儒學經典，關心子女教育問題，以及怎樣吃得健康，這些也都是台商太太們共同關注的話題。

吳蕙婷指出，國學班採用正體字書籍，專門聘請台灣老師到大陸上課，從一開始的媽媽班，到後來讓先生也參與的企業班，再到即將開課的兒童班，她表示，當孩子們看到爸媽都在這個土地上這麼打拚，也會更有歸屬感。

談到公司的營利模式，她不諱言，目前成員約40人，所有台商太太都未支薪，廈門也給予入駐創業基地的台企很好的政策補貼，不過畢竟聘請師資、辦公室水電仍需費用，因此要靠著大家以「自主繳班費」的方式維持；現在公司還成立了小商鋪，專門推廣台灣有機食品。

啟達海峽雙創基地總經理范姜鋒表示，此公司較像是半公益組織，不純粹以營利為目標，更多的是理念和歸屬感。他認為，「以獲利性來看，不會是爆發性成長，但如果以規模和影響力，是可以穩健發展」。

(中國時報)

旺角騷亂 梁天琦遭重判6年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。