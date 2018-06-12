台商太太創業 讀國學推有機

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳君碩 ／廈門報導 ／廈門報導

大陸各地廣布的創業基地，譜寫著許多台灣人打拚的故事，在廈門啟達創業基地，有一群台商太太們，也在此成立公司，他們不領薪水，靠著政策補助及濃厚的凝聚力，一同研讀經典、開設兒童國學班、推廣台灣有機食品，不只從中找到在異鄉的歸屬感，更影響全家人也一同參與學習。

「啟達海峽雙創基地」是廈門專門提供給台灣人的創業空間，60間辦公室時刻滿租，創業成功率高達9成，也時常成為兩岸官員赴廈門時的必訪行程。

有別於基地裡其他創業項目，由一群台商太太們組成的「寶蘊文化傳媒」顯得格外特別，遠遠就可聽到辦公室內熱情洋溢的討論聲，她們正為即將開班的兒童國學班製作教材道具。

寶蘊文化傳媒公司執行董事吳蕙婷受訪表示，公司於去年8月登記註冊，並入駐創業基地，但其實已經運作3年多，過去地點是在家裡，她笑稱是「客廳創業」，大家一同研讀儒學經典，關心子女教育問題，以及怎樣吃得健康，這些也都是台商太太們共同關注的話題。

吳蕙婷指出，國學班採用正體字書籍，專門聘請台灣老師到大陸上課，從一開始的媽媽班，到後來讓先生也參與的企業班，再到即將開課的兒童班，她表示，當孩子們看到爸媽都在這個土地上這麼打拚，也會更有歸屬感。

談到公司的營利模式，她不諱言，目前成員約40人，所有台商太太都未支薪，廈門也給予入駐創業基地的台企很好的政策補貼，不過畢竟聘請師資、辦公室水電仍需費用，因此要靠著大家以「自主繳班費」的方式維持；現在公司還成立了小商鋪，專門推廣台灣有機食品。

啟達海峽雙創基地總經理范姜鋒表示，此公司較像是半公益組織，不純粹以營利為目標，更多的是理念和歸屬感。他認為，「以獲利性來看，不會是爆發性成長，但如果以規模和影響力，是可以穩健發展」。

(中國時報)