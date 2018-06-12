離婚談不攏 莽夫開槍傷妻舅

2018年06月12日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

王姓男子與郭姓妻子，11日中午在鼓山區龍德路住處談判離婚條件，郭姓妻舅在旁協商，未料，雙方一言不合起了衝突，王男拿出改造鋼筆手槍，開槍打中郭男肩膀後逃逸，郭送醫後無生命危險，警方在現場找到作案用的鋼筆手槍，全力緝凶中。

37歲王男，曾有槍砲、毒品、竊盜等前科，與郭姓女子結婚5、6年，王男曾做過送貨員，但去年車禍受傷後就待業中，由賣茶葉的郭女負擔家中開銷，後來，兩人疑因經濟問題分居，並已協議離婚，由郭女的哥哥居間協調、談判。

與妻分居 協議離婚

據了解，郭女哥哥與王男多次在電話裡談判離婚條件，但雙方談不攏，兩人講話僵持不下，11日中午，郭男帶著妹妹到王男在龍德路的租屋處再次協商，並準備拿回妹妹放在租屋處的衣物，王男則是有備而來，身上帶著改造鋼筆手槍。

關掉手機 躲避查緝

中午12時10分，3個人在王男所住大樓外見面，郭男公親變事主，與王男一言不合，竟大打出手，過程中，王男掏出鋼筆手槍開槍，打中郭某右肩，郭女驚嚇之餘，趕緊向大樓管理員呼救，鄰居聽到槍響以為放鞭炮，還走出來議論紛紛。

王男犯案後快步走進巷子裡逃逸，但怒氣未消，仍不時回頭對著郭男比畫嗆聲，郭男中彈後，也顧不了上衣胸口都是血，急著追了出去，但已不見人影。

轄區鼓山警分局龍華所獲報抵達現場，在巷子地面上發現王男丟棄的鋼筆手槍。

右肩中彈的郭男因為彈頭卡在身體裡，被送往醫院取出彈頭，所幸傷及右肩，無生命危險，警方發現，王男行凶後，刻意關掉手機，躲避查緝，仍根據路口監視器畫面，發現他犯案後開著車亂繞，已循線緝凶。

(中國時報)