蔡衍明基金會 端節送暖阿公家

2018年06月12日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

蔡衍明愛心基金會副執行趙忠傑、彭澤惠、南華大學行政副校長林辰璋，11日跟著公益青年腳步，走進張阿公堆滿回收物的住家，親手送上5000元端午紅包，身形瘦小的張阿公滿臉驚喜與感恩。除了昨天親自走訪的5戶弱勢家戶，共有百戶學生和民眾在端午佳節前夕收到來自基金會的溫馨祝福。

蔡衍明愛心基金會2015年擴大與各地大學合作推廣青年公益送愛活動，這3年來在南華大學青年志工的參與和行腳下，許多經濟狀況不佳的民眾或獨居長輩漸漸受到關注，尤其今年在嘉義縣送愛範圍首度從大林鎮擴大到民雄鄉，基金會的暖心關懷正在開枝散葉。

趙忠傑說，蔡衍明愛心基金會結合全國27所大學，到各個偏鄉關懷弱勢，很開心能再一次與南華攜手做公益，把端午慰問金送到中低收戶、弱勢民眾手中，同時也發揮企業和學校的社會責任，並宣揚基金會董事長蔡衍明的愛心理念。

彭澤惠也說，基金會公益列車在每年3大節前夕開出，這幾年看到青年志工在愛的力量驅使下走入社區，與民眾互動，「覺得非常有意義」。

林辰璋表示，這次基金會端午佳節紅包共發給34名南華學生及大林鎮、民雄鄉66戶弱勢家庭，未來青年志工與南華仍會在蔡衍明愛心基金會支持下，持續發掘社區中被遺忘的角落，讓弱勢家庭都能感受到暖心關懷。

獨居領有低收補助，平日靠做資源回收貼補家用的張阿公看到這麼多人不畏髒亂走進住家，內心十分感動，忍不住對頻頻向他噓寒問暖的青年志工比讚，不只大林鎮代理鎮長葉和平也到場關心，當地明和里長曾安銅為代替里民謝謝學校和基金會，送上自家生產的藍白拖，期許學生穿上正港台製拖鞋，持續把愛奉獻給台灣。

(中國時報)