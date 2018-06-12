野柳大浪吞釣客 2獲救1溺斃

救難人員將落海的74歲張姓釣客救上岸，持續對張男施以急救，經緊急送往金山台大醫院，不幸仍急救無效。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導
45歲黃姓釣客被大浪捲入海裡，抱著冰桶等待救援，所幸救起後並無大礙。（王揚傑翻攝）

受颱風外圍環流影響，東北角海域風浪增強，林姓男子等4人11日結伴到野柳地質公園海角休息站垂釣，上午9時50分左右，林男遭大浪打下，所幸有穿救生衣，由民眾拋出救生圈救回；未料50分鐘後，黃姓、張姓2名同伴又遭大浪捲下，但2人未穿救生衣，在海上載浮載沉，黃抱著冰桶獲救，張男不幸溺斃。

警方指出，74歲張姓男子、50歲林姓男子、44歲黃姓男子及另名男子共4人，11日上午從新北市新店區前往萬里區野柳地質公園釣魚。張、林、黃3人在海角休息站前釣礁岩上垂釣，其中林男穿著救生衣，張男及黃男則無，另名友人在岸上觀看。

9時50分許，林遭大浪打落海中，因有穿著救生衣，隨即由民眾拋出救生圈協力救回，林因身上有些許擦傷，在岸邊休息。

10時40分左右，海面又突然捲起大浪，將礁岩上未穿救生衣的張男、黃男一併捲入海裡，民眾立即向消防、海巡報案，救難人員隨即出動船艇救援，於中午12時20分，將抱著冰桶漂浮的黃男救起，張救起時則無生命跡象，送醫仍不治。

北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，落海釣客垂釣的位置屬公告危險區域，人員進入從事岸際活動應注意瘋狗浪並穿著救生衣，平均風力達8級且浪高6公尺以上時禁止進入。

北觀處表示，未依規定穿著救生衣從事岸際活動的人員，經屢勸不聽，依發展觀光條例可開罰3萬元至90萬元。目前9成以上的釣客都會穿著救生衣，所以現行以勸導為主，去年僅開出4張勸導單。目前並非東北季風季節，卻發生大浪捲落釣客事件，疑是颱風外圍環流影響造成。

(中國時報)

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