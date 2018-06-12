微風工讀生 私吞600萬禮券

友善列印
中國時報
／台北報導

知名百貨「微風信義」劉姓女工讀生，涉嫌利用發送百貨促銷「滿萬送千」活動禮券的機會，11個月內陸續侵占600多萬元禮券，到微風廣場蘋果專賣店門市購買蘋果手機，再到通訊行轉賣牟利，直到微風信義內部查帳時，才發現劉女「監守自盜」，報警偵辦。台北地檢署昨依業務侵占罪嫌起訴劉女。

檢警調查，劉女涉嫌自2016年初開始，利用在微風信義擔任工讀生，負責發送百貨促銷禮券機會，鎖定面額500元禮券為下手目標，每次暗槓價值數千元至上萬元不等的禮券，並以「螞蟻搬磚」方式，僅11個月就暗槓總計價值600多萬元的禮券。

2016年11月，微風信義內部查帳時，察覺收到大批條碼未登錄的禮券，且禮券金額短少600多萬元，循線追查才發現大批有問題的禮券，都是從微風廣場的蘋果專賣店所回收，於是在2016年底向轄區松山警分局報案。

警方調閱微風廣場蘋果專賣店的購買紀錄及相關監視器畫面，發現就是在微風信義擔任工讀生的劉女所為，循線逮捕劉女。警方去年3月將全案移送台北地檢署偵辦。

檢方調查時，劉女一開始先否認侵吞活動禮券，推稱是別人送給她的，但檢方追問是哪位擁有600多萬禮券「大戶」贈送？劉女因無法解釋鉅額禮券來源，自知紙包不住火，才改口承認，並坦承她是趁下班夾帶方式，陸續拿走微風信義禮券。

檢方查出，劉女事發後只歸還面額200多萬元的禮券，至於剩下的其他禮券，她辯稱已陸續花掉。檢方因劉女已坦認犯行，依業務侵占罪嫌將她起訴。

(中國時報)

野柳大浪吞釣客 2獲救1溺斃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。