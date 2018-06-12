微風工讀生 私吞600萬禮券

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

知名百貨「微風信義」劉姓女工讀生，涉嫌利用發送百貨促銷「滿萬送千」活動禮券的機會，11個月內陸續侵占600多萬元禮券，到微風廣場蘋果專賣店門市購買蘋果手機，再到通訊行轉賣牟利，直到微風信義內部查帳時，才發現劉女「監守自盜」，報警偵辦。台北地檢署昨依業務侵占罪嫌起訴劉女。

檢警調查，劉女涉嫌自2016年初開始，利用在微風信義擔任工讀生，負責發送百貨促銷禮券機會，鎖定面額500元禮券為下手目標，每次暗槓價值數千元至上萬元不等的禮券，並以「螞蟻搬磚」方式，僅11個月就暗槓總計價值600多萬元的禮券。

2016年11月，微風信義內部查帳時，察覺收到大批條碼未登錄的禮券，且禮券金額短少600多萬元，循線追查才發現大批有問題的禮券，都是從微風廣場的蘋果專賣店所回收，於是在2016年底向轄區松山警分局報案。

警方調閱微風廣場蘋果專賣店的購買紀錄及相關監視器畫面，發現就是在微風信義擔任工讀生的劉女所為，循線逮捕劉女。警方去年3月將全案移送台北地檢署偵辦。

檢方調查時，劉女一開始先否認侵吞活動禮券，推稱是別人送給她的，但檢方追問是哪位擁有600多萬禮券「大戶」贈送？劉女因無法解釋鉅額禮券來源，自知紙包不住火，才改口承認，並坦承她是趁下班夾帶方式，陸續拿走微風信義禮券。

檢方查出，劉女事發後只歸還面額200多萬元的禮券，至於剩下的其他禮券，她辯稱已陸續花掉。檢方因劉女已坦認犯行，依業務侵占罪嫌將她起訴。

(中國時報)